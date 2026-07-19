Четыре года со дня смерти Русланы Писанки: как живет ее муж после потери (фото)

19 июля 2022 года ушла из жизни легендарная актриса и телеведущая Руслана Писанка. Жизнь знаменитости забрало онкологическое заболевание.

В последние годы рядом с ней был любимый мужчина, бизнесмен Игорь Исаков. Фокус рассказывает, как он живёт после смерти жены и как хранит память о ней.

Муж Русланы Писанки

Исаков был женат на легендарной украинской актрисе в течение 10 лет. Они познакомились, когда у каждого уже был свой жизненный опыт, и построили прочные отношения.

Именно он был рядом с Русланой Писанкой в последние месяцы её жизни. Когда любимой не стало, Игорь долго не мог смириться с этой утратой.

Как известно, вдовec Писанки сейчас проживает в Украине, в их совместном загородном доме под Киевом, который они построили еще при жизни знаменитости. После потери жены Исаков ничего не менял в интерьере дома, а также хранит память о ней, ухаживая за её могилой на Берковецком кладбище.

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Мужчина не является активным пользователем социальных сетей. Впрочем, время от времени он публикует свои фотографии.

Игорь Исаков Фото: Скриншот/ЖВЛ

В частности, в канун 2025 года бизнесмен опубликовал своё селфи и поздравил подписчиков с праздником. Это был третий Новый год, который вдовec Русланы Писанки встречал после её смерти. На фото он выглядел заметно похудевшим, но с улыбкой, а люди в комментариях поддержали его и пожелали сил и счастья.

Игорь Исаков Фото: соцсети

Смерть Русланы Писанки и скромная могила

Актриса внезапно скончалась в ночь на 19 июля 2022 года. В то время она находилась в Германии, куда эмигрировала из Украины в связи с войной. Женщине было 56 лет, а за несколько месяцев до рокового дня Писанка сломала ногу во время спектакля в Киеве.

Позже стало известно, что причиной смерти Писанки стал рак в агрессивной форме. Ее прах сначала похоронили на Байковом кладбище, а позже — перезахоронили на Берковецком, рядом с родными. По словам Исакова, он долго испытывал тревогу, словно Руслана не находит покоя. Именно поэтому он решил перезахоронить её в Украине. Мужчина заказал очень скромный памятник "без пафоса", как того желала его возлюбленная.

Сегодня на месте упокоения легендарной актрисы — черный гранитный памятник с портретом, цветы и лампадки.

Могила Русланы Писанки Фото: Скриншот TikTok

"У Руси был рак, к сожалению, в агрессивной форме и немного запущенный. Но так, как она боролась, я бы не смог даже наполовину. К сожалению, иммунитет не выдержал", — рассказывал Игорь Искаков.

Вдовец рассказывал, что даже после химиотерапии больная Руслана сохраняла хорошее настроение и поддерживала своих подруг, которые жаловались ей на жизнь.

Игорь Исаков и Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Руслана Писанка за месяц до смерти потеряла мать.

Вдовцу актрисы Игорю Исакову приснился необычный сон, в котором появились его покойная жена и её мама.

Кроме того, редактор отдела "Культура" Фокуса Константин Рылев рассказывал, почему Писанка олицетворяла нашу страну.