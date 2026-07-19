Чотири роки з дня смерті Руслани Писанки: як живе її чоловік після втрати (фото)

19 липня 2022 року не стало легендарної акторки та телеведучої Руслани Писанки. Життя знаменитості забрала онкологія.

В останні роки поруч з нею був коханий чоловік, бізнесмен Ігор Ісаков. Фокус розповідає, як він живе після смерті дружини та як береже памʼять про неї.

Чоловік Руслани Писанки

Ісаков був одружений з легендарною українською акторкою 10 років. Вони зустрілися, коли кожен мав свій досвід за плечима, та побудували міцні стосунки.

Саме він був з Русланою Писанкою в останні місяці її життя. Коли коханої не стало, Ігор довго не міг змиритися з цією втратою.

Як відомо, вдівець Писанки зараз проживає в Україні, у їхньому спільному заміському будинку під Києвом, який вони збудували ще за життя знаменитості. Після втрати дружини Ісаков нічого не змінював в інтер'єрі дому, а також зберігає пам'ять про дружину, доглядаючи її могилу на Берковецькому кладовищі.

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Чоловік не активний користувач соціальних мереж. Втім, час від часу публікує свої фото.

Ігор Ісаков Фото: Скриншот/ЖВЛ

Зокрема, напередодні 2025 року бізнесмен показав своє селфі та привітав підписників зі святом. Це був третій Новий рік, який вдівець Руслани Писанки зустрічав після її смерті. На фото він постав помітно схудлим, але з посмішкою, а люди в коментарях підтримали його та побажали сил і щастя.

Ігор Ісаков Фото: соцмережi

Смерть Руслани Писанки і скромна могила

Акторка раптово пішла з життя в ніч на 19 липня 2022 року. У той час вона перебувала в Німеччині через еміграцію з України у зв'язку з війною. Жінці було 56 років, а за кілька місяців до фатального дня Писанка зломала ногу під час вистави в Києві.

Пізніше стало відомо, що причиною смерті Писанки став рак в агресивній формі. Її прах спочатку поховали на Байковому кладовищі, а пізніше — перепоховали на Берковецькому, поруч з рідними. За словами Ісакова, він довго відчував тривогу, ніби Руслана не знаходить спокою. Саме тому вирішив перепоховати її в Україні. Чоловік замовив дуже скромний пам’ятник "без пафосу", як того бажала його кохана.

Сьогодні на місці спочинку легендарної акторки — чорний гранітний пам’ятник з портретом, квіти та лампадки.

Могила Руслани Писанки Фото: Скриншот TikTok

"У Русі був рак, на жаль, в агресивній формі і трохи запущений. Але так, як боролася вона, я не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав", — розповідав Ігор Іскаков.

Вдівець казав, що навіть після хіміотерапії хвора Руслана зберігала хороший настрій та підтримувала своїх подруг, котрі жалілися їй на життя.

Ігор Ісаков та Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Руслана Писанка за місяць до смерті втратила матір.

Вдівцю акторки Ігорю Ісакову наснився особливий сон, у якому зʼявилася його покійна дружина та її мама.

Крім того, редактор відділу "Культура" Фокусу Костянтин Рильов розповідав, чому Писанка уособлювала нашу країну.