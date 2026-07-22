Хто був головною жінкою Богдана Ступки: вони були разом 45 років (фото)

22 липня 2012 року українська культура втратила свого титана — пішов із життя видатний актор Богдан Ступка, чий талант назавжди змінив історію театру та кіно. Його творчий шлях був сповнений яскравих ролей, проте за лаштунками слави ховалася історія відданості, що стала головним джерелом його сили.

Фокус розповідає про жінку, яка була не просто дружиною Богдана Ступки, а справжнім фундаментом його життя. Лариса Семенівна, колишня балерина, стала для актора найсуворішим критиком, найвідданішим другом і надійним тилом, який тримав його у найскладніші періоди.

Тиха гавань великого актора

У житті Богдана Сильвестровича було багато ролей, але в реальності він назавжди залишився людиною однієї любові. Їхня історія почалася у Львові в 60-х роках: він тоді був звичайним солдатом, а вона — витончена випускниця хореографічного училища в Баку. Лариса одразу полонила серце молодого чоловіка, проте завоювати увагу дівчини, оточеної прихильниками, було непросто.

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На початках у Лариси не виникало симпатії до майбутньої зірки. Проте доля наполегливо зводила їх — на різних заходах, у театрі, під час спільних репетицій. З простого знайомства та несміливого спілкування поступово виростало глибше розуміння: вони виявилися спорідненими душами, які вже не могли жити одне без одного.

Богдан Ступка з коханою Ларисою Фото: колаж Фокус

У 1967 році закохані одружилися. Їхній шлюб, попри випробування, які неминуче випадають на долю родин публічних людей, тривав понад 45 років — подружжя було разом до самого останнього дня Богдана Сильвестровича. Актор неодноразово зізнавався в інтерв’ю, що є однолюбом, і це почуття стало фундаментом їхнього міцного союзу.

У цій любові народився син Остап, який обрав акторський шлях батька, а згодом родина поповнилася трьома онуками.

Жінка, що розуміла генія

Лариса Ступка ніколи не намагалася бути в центрі уваги, хоча сама мала неабиякий творчий бекграунд. Вона свідомо обрала роль берегині сімейного вогнища. Саме завдяки її мудрості, терпінню та вмінню створити затишок удома Богдан Ступка мав сили повертатися з гастролей та знімальних майданчиків, де він викладався на повну.

Богдан Ступка цілує дружину Ларису Фото: з відкритих джерел

Актор неодноразово підкреслював, що без Лариси він не досяг би тих вершин, які підкорив. Вона була тією людиною, яка першою бачила його нові образи, вказувала на помилки та щиро раділа його тріумфам. Після смерті актора Лариса Семенівна залишилася хранителькою пам'яті про нього, продовжуючи піклуватися про творчий спадок свого чоловіка.

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