Петру Порошенко — 61: как пятый президент выглядел в молодости (фото)

26 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко отмечает день рождения. Политику и бизнесмену исполнился 61 год.

Жена Петра Алексеевича Марина поздравила его с праздником и поделилась архивными фотографиями их семьи в Facebook.

Жена Порошенко обратилась к нему

Свою речь возлюбленная именинника начала официально: "Дорогой Петр Алексеевич".

Женщина вспомнила их молодость и первый день рождения Порошенко, который они отпраздновали вместе. Тогда будущему президенту было всего 18 лет.

"Кто тогда мог представить, сколько всего нам предстоит пройти вместе?" — сказала Марина.

Жена политика показала различные этапы их жизни — от юности и свадьбы до наших дней.

Петр Порошенко с женой Фото: Facebook

Петр Порошенко с женой Фото: Facebook

По словам Марины Порошенко, она до сих пор восхищается мужем и считает его самым близким другом.

Видео дня

"Ты для меня не только любимый мужчина, ты мой самый близкий друг. Человек, с которым я могу разделить радость и боль, тревоги и надежды", — сказала возлюбленная именинника.

В частности, Марина пожелала мужу счастья и Божьей защиты, а также призналась, что хочет ещё много лет смотреть на него "с любовью, гордостью и восхищением".

Как выглядел Порошенко в молодости

В молодости у пятого президента Украины была довольно густая и пышная шевелюра (кудрявые темные волосы), из-за чего в сети его архивные фото иногда в шутку сравнивают с образом Элвиса Пресли.

Он был крепкого телосложения, так как серьезно занимался дзюдо и самбо и даже стал кандидатом в мастера спорта.

Петр Порошенко в молодости Фото: Из открытых источников

С годами, по мере развития кондитерского бизнеса и перехода в политику в конце 90-х годов, его стиль стал более сдержанным, волосы — короче, а со временем появилась седина.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

16 сентября 2026 года легенда украинского телевидения Алла Мазур отпраздновала свой 61-й день рождения.

15 сентября свой день рождения отпраздновал украинский актёр Анатолий Пашинин, которому исполнилось 48 лет.

Семья Богдана Сильвестровича Ступки в настоящее время разбросана по разным уголкам мира, но большинство её членов продолжает творческую династию.