Николь Кидман впервые за долгое время показала младшую дочь: как она выглядит (фото)

59-летняя голливудская актриса Николь Кидман поделилась редким фото со своей 15-летней дочерью Фейт. Они продемонстрировали стильные образы во время поездки в Париж.

Соответствующий снимок Кидман опубликовала на своей странице в Instagram (nicolekidman). Отметим, что у актрисы есть две дочери — Сандей Роуз и Фейт — от брака с бывшим мужем Китом Урбаном.

Как выглядит дочь Кидман

Николь опубликовала редкое фото младшей дочери Фейт. Интересно, что девочка уже почти догнала мать по росту. Снимок был сделан во время их поездки в Париж.

15-летняя Фейт выглядела потрясающе в белом платье с рукавами, украшенными кристаллами, и туфлях с анималистическим принтом. Николь же выбрала более повседневный стиль: серые брюки и бежевую блузку, а её светлые волосы свободно ниспадали на спину.

На переднем плане кадра видна арт-инсталляция, расположенная в отеле, где они остановились.

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На другом снимке Кидман запечатлена в домашнем образе — в ночной рубашке и с убранными волосами — на фоне зданий, освещённых розовым светом.

Николь Кидман с дочерью Фейт Фото: Instagram Николь Кидман Фото: Instagram

Поклонники актрисы осыпали маму и дочь комплиментами. Многие отметили, что Фейт — точная копия Николь.

"Ваша фотография с Фейт — такая особенная";

"Боже, какое замечательное фото с Фейт!";

"Она — ваша точная копия";

"Фейт такая красавица".

Кстати, Фейт и Николь провели время вместе в Париже во время Недели моды. 5 октября они посетили показ Chanel, выбрав для выхода похожие наряды серого цвета.

Другая дочь актрисы, Сандей Роуз, в рамках Недели моды дебютировала в качестве модели: она вышла на подиум на показах таких брендов, как Valentino, Ann Demeulemeester и Christian Dior.

Личная жизнь Кидман

Николь и Кит Урбан развелись в сентябре 2025 года, прожив в браке почти 20 лет. Они довольно быстро пришли к соглашению об опеке над двумя дочерьми. Согласно соглашению, актриса стала основной опекуншей: девочки проводят с ней 306 дней в году, а с Китом — 59 дней.

Бывшие супруги отказались от алиментов на детей. В соглашении также указано, что они обязаны "относиться друг к другу и к каждому ребенку так, чтобы создать атмосферу любви, стабильности и поддержки — несмотря на то, что они разведены".

Кстати, Сандей Роуз и Фейт не появлялись на публике вместе с отцом с 2024 года — за несколько месяцев до того, как Николь и Кит подали на развод.

Николь Кидман и Кит Урбан Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николь Кидман удивила поклонников, показав в соцсетях свой естественный образ с вьющимися волосами во время путешествия в Исландию.

Голливудская звезда откровенно рассказала о своей философии материнства и объяснила, почему сознательно отказывается от роли "лучшей подруги" для своих детей.

Кроме того, на церемонии вручения премии "Эмми", которая состоялась 14 сентября 2026 года, актриса и её коллега Харрисон Форд не смогли сдержать слёз.