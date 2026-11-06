Ніколь Кідман вперше за довгий час показала молодшу дочку: який вигляд вона має (фото)

59-річна голлівудська акторка Ніколь Кідман поділилася рідкісним фото зі своєю 15-річною донькою Фейт. Вони продоменстрували стильні образи під час поїздки до Парижа.

Відповідний кадр Кідман оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (nicolekidman). Зауважимо, що в акторки є двоє доньок – Сандей Роуз і Фейт – від шлюбу з колишнім чоловіком Кітом Урбаном.

Як виглядає донька Кідман

Ніколь опублікувала рідкісне фото молодшої доньки Фейт. Цікаво, що дівчинка вже майже наздогнала матір по зросту. Знімок було зроблено під час їхньої поїздки до Парижа.

15-річна Фейт мала приголомшливий вигляд у білій сукні з рукавами, оздобленими кристалами, та взутті з анімалістичним принтом. Ніколь натомість обрала більш повсякденний стиль: сірі штани й бежеву блузу, а її світле волосся вільно спадало на спину.

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На передньому плані кадру видно арт-інсталяцію, розміщену в готелі, де вони зупинилися.

На іншому знімку Кідман постала в домашньому образі — у нічній сорочці та із зібраним волоссям, — на тлі будівель, підсвічених рожевим світлом.

Ніколь Кідман з донькою Фейт Фото: Instagram Ніколь Кідман Фото: Instagram

Шанувальники акторки засипали маму та доньку компліментами. Багато хто зауважив, що Фейт – копія Ніколь.

"Ваше фото з Фейт — таке особливе";

"Боже, яке чудове фото з Фейт!";

"Вона — ваша точна копія";

"Фейт така красуня".

До слова, Фейт і Ніколь провели час разом у Парижі під час Тижня моди. 5 жовтня вони відвідали показ Chanel, обравши для виходу схожі вбрання сірого кольору.

Інша донька акторки, Сандей Роуз, у межах Тижня моди дебютувала як модель: вона вийшла на подіум у показах таких брендів, як Valentino, Ann Demeulemeester та Christian Dior.

Особисте життя Кідман

Ніколь і Кіт Урбан розлучилися у вересні 2025 року, проживши у шлюбі майже 20 років. Вони досить швидко дійшли згоди щодо опіки над двома доньками. Згідно з угодою, акторка стала основною опікункою: дівчата проводять із нею 306 днів на рік, тоді як із Кітом — 59 днів.

Колишнє подружжя відмовилося від аліментів на дітей. В угоді також зазначено, що вони зобов’язані "поводитися одне з одним і з кожною дитиною так, щоб забезпечити атмосферу любові, стабільності та підтримки — попри те, що вони розлучені".

До речі, Сандей Роуз і Фейт не з’являлися на публіці разом із батьком із 2024 року — за кілька місяців до того, як Ніколь і Кіт подали на розлучення.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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