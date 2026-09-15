Ніколь Кідман розплакалась, побачивши відомого актора в кріслі колісному (відео)

На церемонії вручення премії "Еммі", яка відбулася 14 вересня 2026 року, акторка Ніколь Кідман та її колега Гаррісон Форд не змогли стримати сліз.

Причиною такої емоційної реакції стала поява на сцені легендарного актора Майкла Дж. Фокса (зірки трилогії "Назад у майбутнє"). 65-річний артист, який з 1991 року бореться з хворобою Паркінсона, виїхав на сцену в кріслі колісному, щоб отримати гуманітарну премію імені Боба Гоупа.

Майкл Дж. Фокс довів Ніколь Кідман до сліз

Його зворушлива промова та слова про те, що він "не здасться перед хворобою Паркінсона", розчулили Ніколь Кідман та весь зал до сліз.

Фокс піднявся на сцену Peacock Theater у кріслі колісному під тривалі гучні овації всього залу. Нагороду йому вручала колишня колега по серіалу "Гарна дружина" Джуліанна Маргуліс. Промова актора була сповнена фірмового гумору, харизми та глибокої вдячності.

Видео дня

"Я був приголомшений вашою підтримкою. Це сталося тому, що ви заступилися за мене й підтримали. Завдяки цьому я не втратив те, що вмію робити", — сказав актор зі сцени.

Виступ актора

Хвороба актора

Як відомо, Майкл Дж. Фокс бореться з хворобою Паркінсона вже понад 35 років. Цей важкий діагноз йому встановили у 1991 році, коли акторові було всього 29 років. Спочатку лікар прогнозував, що Фокс зможе зніматися щонайбільше 10 років, але актор продовжував активну кар'єру аж до 2020 року.

Першим симптомом, який помітив Майкл у 1991 році, було легке безконтрольне тремтіння лівого мізинця.

З роками хвороба викликала серйозну скутість м'язів, проблеми з координацією та сильний тремор. Останнім часом акторові стало важче запам'ятовувати великі тексти, а пересувається він переважно в кріслі колісному.

У 2000 році актор заснував Фонд Майкла Дж. Фокса, який став найбільшим приватним спонсором досліджень Паркінсона у світі, зібравши мільярди доларів на пошук ліків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ніколь Кідман вперше за довгий час заговорила про свій шлюб з голлівудським серцеїдом Томом Крузом.

Американський актор Майкл Джей Фокс відреагував на помилкове повідомлення CNN.

Майкл Джей Фокс, відомий за роллю Марті Макфлая в культовій фантастичній трилогії "Назад у майбутнє", отримав свій перший "Оскар".