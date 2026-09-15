Николь Кидман расплакалась, увидев известного актера в кресле колесном (видео)

На церемонии вручения премии "Эмми", состоявшейся 14 сентября 2026 года, актриса Николь Кидман и её коллега Харрисон Форд не смогли сдержать слёз.

Причиной такой эмоциональной реакции стало появление на сцене легендарного актёра Майкла Дж. Фокса (звезды трилогии "Назад в будущее"). 65-летний артист, который с 1991 года борется с болезнью Паркинсона, выехал на сцену в кресле колесном, чтобы получить гуманитарную премию имени Боба Хоупа.

Майкл Дж. Фокс довел Николь Кидман до слёз

Его трогательная речь и слова о том, что он "не сдастся перед болезнью Паркинсона", растрогали Николь Кидман и весь зал до слёз.

Фокс поднялся на сцену Peacock Theater в кресле колесном под длительные громкие овации всего зала. Награду ему вручала бывшая коллега по сериалу "Хорошая жена" Джулианна Маргулис. Речь актера была полна фирменного юмора, харизмы и глубокой благодарности.

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"Я был потрясён вашей поддержкой. Это произошло потому, что вы заступились за меня и поддержали меня. Благодаря этому я не утратил то, что умею делать", — сказал актёр со сцены.

Выступление актера

Болезнь актёра

Как известно, Майкл Дж. Фокс борется с болезнью Паркинсона уже более 35 лет. Этот тяжелый диагноз ему поставили в 1991 году, когда актеру было всего 29 лет. Изначально врач прогнозировал, что Фокс сможет сниматься не более 10 лет, но актёр продолжал активную карьеру вплоть до 2020 года.

Первым симптомом, который заметил Майкл в 1991 году, было лёгкое неконтролируемое дрожание левого мизинца.

С годами болезнь привела к серьезной скованности мышц, проблемам с координацией и сильному тремору. В последнее время актёру стало труднее запоминать длинные тексты, а передвигается он в основном в кресле колесном.

В 2000 году актёр основал Фонд Майкла Дж. Фокса, который стал крупнейшим частным спонсором исследований болезни Паркинсона в мире, собрав миллиарды долларов на поиски лекарств.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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