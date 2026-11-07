Неожиданный кандидат на роль Бонда: звезда "Сумерек" претендует на роль агента 007

Британский актёр Роберт Паттинсон, известный по фильмам "Сумерки" и "Бэтмен", может сыграть следующего Джеймса Бонда. Он уже прошел кинопробы на роль агента 007, однако имя будущего исполнителя пока не объявляли.

40-летний Паттинсон принял участие в кастинге на роль Джеймса Бонда, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кинопробы с его участием прошли в выходные 24 октября. На эту роль также претендуют Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О'Коннор. Еще одним возможным кандидатом называют Николаса Холта. Он в свое время также претендовал на роль Бэтмена, однако уступил Паттинсону.

Появление Роберта Паттинсона среди претендентов стало неожиданностью, ведь ранее считалось, что создатели франшизы будут искать актёра, который ещё не обладает столь широкой мировой популярностью. Паттинсон уже является лицом франшизы DC Studios о Бэтмене.

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В то же время у актёра есть опыт работы с режиссёром будущего фильма о Бонде Дени Вильневом. Они сотрудничали над третьей частью "Дюны", премьера которой запланирована на 18 декабря. По информации источников издания, их совместная работа прошла успешно.

В настоящее время Паттинсон также снимается в фильме "Бэтмен 2" в Лондоне. Кроме того, он сыграл в картине Кристофера Нолана "Одиссея" и фильме A24 "Драма". Ранее актер уже работал с Ноланом над шпионским триллером "Тенет".

Поиск нового исполнителя роли агента 007 начался после того, как Дэниел Крейг завершил своё участие в франшизе. Он сыграл Бонда в пяти фильмах, последним из которых стала картина "Не время умирать" 2021 года.

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