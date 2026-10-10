Мир не такой, каким кажется: 8 документалок, менающих мировоззрение

В эпоху развлекательного кино и непрерывного потока коммерческих релизов документальные фильмы постепенно уходят на второй план. Впрочем, у этого жанра есть своя, до сих пор недооцененная ценность – возможность за короткое время перевернуть представления зрителя о мире.

Кинообозреватель Андрей Пушкаш отобрал для Фокуса восемь документальных сериалов и фильмов с высокими рейтингами на различные темы. Очевидно, что все они основаны на реальных событиях и, несомненно, дадут повод для размышлений.

Мы расскажем об аферисте с Tinder, индийском проповеднике, создавшем секту, охоте на серийного убийцу, влиянии сахара на организм и многих других увлекательных историях, которые точно не оставят вас равнодушными.

"Сахар"

2014 г.

Рейтинг iMDB – 7,4

Австралийский документальный фильм о влиянии сахара на организм человека. Режиссёр Джеймон Гамо проводит эксперимент над собственным телом. В течение 60 дней он потребляет значительное количество сахара, хотя и не обязательно в виде сладостей. В основном сахар содержится в продуктах, на которые мы часто не обращаем внимания.

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С помощью наблюдений врачей и проверок он демонстрирует изменения в организме и самочувствии. Параллельно в фильме будет рассмотрено, как пищевая промышленность использует сахар практически во всех продуктах и почему его так много.

Основная задача – показать, что мы потребляем гораздо больше сахара, чем думаем. Это не сухая лекция о вреде сахара, а наглядный эксперимент с участием человека, после которого зрители начинают обращать внимание на состав продуктов.

"Ночной странник: Охота на серийного убийцу"

2021 г.

4 эпизода

Рейтинг iMDB – 7,5

Документальный сериал рассказывает о Ричарде Рамиресе, серийном убийце, который в 1985 году терроризировал Калифорнию. Ричард чрезвычайно опасен, прежде всего из-за своей непредсказуемости. Его жертвами становились люди разного возраста и пола, а проникнуть он мог в любой дом.

В сериале уделено большое внимание расследованию, а также тому, как детективы пытаются выявить общие черты убийств. Сериал прекрасно передает атмосферу страха и паники, охватившую тогда Лос-Анджелес: люди буквально боялись засыпать с открытыми окнами. Также большую ценность представляют интервью с детективами, журналистами и свидетелями, которые непосредственно пережили эти события.

"Дикая-дикая страна"

2018 г.

6 эпизодов

Рейтинг iMDB – 8,0

В центре истории – Ошо, индийский духовный лидер, собравший вокруг себя тысячи последователей, с которыми он создал коммуну в пустынной части штата Орегон. Сначала они пытаются построить идеальное общество, но из-за конфликтов с местными жителями начинаются преступления и вмешательство властей. Ошо – неоднозначная личность. Кто-то считает его гением, а кто-то – преступником с великолепным умением манипулировать.

Сериал исследует философию и религию, которую он проповедовал, а также прояснит, как относиться к такому философу и является ли он вообще философом.

"Не умирай: Человек, который хочет жить вечно"

2025 г.

Рейтинг iMDB – 6,1

Уникальная история об американском миллионере Брайане Джонсоне, который буквально хочет замедлить старение и продлить свою жизнь. Фильм посвящён его повседневной жизни: она больше напоминает запрограммированное поведение робота. Мужчина тратит миллион на различные обследования, специальное питание, тренировки и экспериментальные методы омоложения. Постоянно контролирует показатели организма, принимает большое количество добавок и придерживается очень строгого режима.

Сюжет постепенно заставляет нас задуматься: это забота о здоровье или уже одержимость бессмертием? И стоит ли это делать вообще? Фильм показывает его режим, методы, собственные мысли, наблюдения и, главное, – результаты. Создатели фильма хотят, чтобы вы сами решили: он – гений, параноик или просто ещё один богач, который не знает, куда потратить деньги.

"Бекхэм"

2023 г.

4 эпизода

Рейтинг iMDB – 8,1

Четырёхсерийный документальный фильм о жизни и карьере Дэвида Бекхэма: от его детства и первых шагов в футболе до статуса мировой суперзвезды и совместной жизни с Викторией Бекхэм.

Дэвид рассказывает о футболе, отношениях с родителями, "Манчестер Юнайтед", Виктории и самых тяжёлых периодах своей жизни. В сериале Бекхэм показан как человек, который всегда старался оправдать ожидания окружающих, пока не стал мировым брендом.

Сейчас речь уже не идет о спорте или футболе; это – мода, бизнес, реклама и семья, ставшая одним из крупнейших медиа-гигантов.

"1971: Когда музыка изменила всё"

2021 г.

8 эпизодов

Рейтинг iMDB – 7,6

Сериал расскажет о 1971 году, когда музыка претерпела значительные изменения. Это был бурный период 1960-х: война во Вьетнаме, протесты, борьба за права темнокожих американцев, сексуальная революция. Происходит взрыв молодежной культуры тех лет. Появляется множество музыкантов, среди которых: The Beatles, The Rolling Stones, Марвин Гэй, Стиви Уандер, Джон Леннон, Дэвид Боуи, Арета Франклин и другие.

Музыка окончательно перестала быть просто музыкой; она перестала существовать исключительно для развлечения. Музыканты в своих песнях протестовали против войны, критиковали власть, реагировали на расизм и в целом выражали своё мнение о тех событиях. И это сработало – именно в 1971 году музыка стала ещё одним инструментом влияния.

Мошенник с Tinder

2022 г.

Рейтинг iMDB – 7,1

Реальная история Шимона Хаюта, который выдавал себя за состоятельного бизнесмена под именем Саймон Левиев и знакомился с женщинами через Tinder. Сначала он создавал образ успешного мужчины и быстро завоевывал доверие девушек. Впоследствии он рассказывал о внезапных финансовых затруднениях и просил одолжить ему крупные суммы денег. Его главная фишка заключалась в том, что он подтверждал свой статус богача деньгами, которые получал от других женщин.

В фильме девушки откровенно признаются, что познакомились с Саймоном, из-за которого у них теперь куча долгов. Они делятся всей перепиской и уловками, которые он использовал, чтобы завоевать их доверие.

Это история не только о мошенничестве, но и о манипуляции и доверии. На примере главных героинь сериал показывает, как не следует вести себя при знакомствах, чтобы не остаться с огромными долгами.

"Король тигров"

2020 – по настоящее время

– 2 сезона

Рейтинг iMDB – 7,5

Документальный фильм о владельцах частных зоопарков в США, в которых содержатся тигры, львы и другие экзотические животные. Главные герои – Джо Экзотивк, владелец одного из таких зоопарков, а также Кэрол Баскин – активистка, борющаяся с такими, как Джо. Их соперничество постепенно превращается в настоящую войну. Публичные оскорбления, судебные иски и даже уголовные дела.

На первый взгляд Джо – плохой, а Кэрол – хорошая, но сериал усложняет ситуацию и показывает, что в её биографии также есть много противоречивых моментов. На фоне их противостояния, где порой происходят абсурдные вещи, сериал деликатно поднимает и даёт ответ на вопрос: "Почему люди вообще хотят содержать экзотических животных в частных зоопарках?".

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