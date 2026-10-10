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Світ не такий, яким здається: 8 документалок, що змінюють світогляд

Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно, кадр з фільму
Кадр із фільму "Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно" | Фото: IMDB

В епоху розважального кіно та постійного потоку комерційних релізів документалки поступово відходять на задній план. Втім, цей жанр має свою досі недооцінену цінність – можливість за короткий час перевернути уявлення глядача про світ.

Кінооглядач Андрій Пушкаш відібрав для Фокусу вісім документальних серіалів та фільмів з високими рейтингами на різні теми. Очевидно, що всі вони засновані на реальних подіях і точно залишать простір для роздумів.

Розповімо про афериста з Tinder, індійського проповідника, що створив секту, полювання на серійного вбивцю, вплив цукру на організм та багато інших захопливих історій, які точно не залишать вас байдужими.

"Цукор"

  • 2014 р.
  • Рейтинг iMDB 7.4

Австралійський документальний фільм про вплив цукру на організм людини. Режисер Джеймон Гамо ставить експеримент над власним тілом. Протягом 60 днів він споживає значну кількість цукру, хоча не обов’язково у вигляді солодощів. Здебільшого цукор є в продуктах, на які ми часто не звертаємо уваги.

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За допомогою контролю лікарів та перевірок він показує зміни у організмі та самопочутті. Паралельно фільм дослідить, як харчова промисловість використовує цукор у майже всіх продуктах та чому його так багато.

Основне завдання – показати, що ми вживаємо цукру значно більше, ніж думаємо. Це не суха лекція про шкоду цукру, а наочний експеримент над людиною, після якого глядачі починають звертати увагу на склад продуктів.

"Нічний мандрівник: Полювання на серійного вбивцю"

  • 2021 р.
  • 4 епізоди
  • Рейтинг iMDB 7.5

Документальний серіал розповідає про Річарда Раміреса, серійного вбивцю, який у 1985 році тероризував Каліфорнію. Річард надзвичайно небезпечний, насамперед через свою непередбачуваність. Його жертвами ставали люди різного віку та статі, а потрапити він міг в будь-який будинок.

Велику увагу у серіалі приділено розслідуванню, а також тому, як детективи намагаються зрозуміти спільні риси вбивств. Серіал чудово передає атмосферу страху та паніки, яка тоді охопила Лос-Анджелес: люди буквально боялися засинати з відкритими вікнами. Також велику цінність мають інтерв’ю з детективами, журналістами та свідками, які безпосередньо пережили ці події.

"Дика-дика країна"

  • 2018 р.
  • 6 епізодів
  • Рейтинг iMDB 8.0

У центрі історії – Ошо, індійський духовний лідер, який зібрав біля себе тисячі послідовників, з якими створив комуну в пустельній частині штату Орегон. Спершу вони намагаються побудувати ідеальне суспільство, але через конфлікти із місцевими мешканцями починаються злочини та втручання влади. Ошо – неоднозначна персона. Хтось вважає його генієм, а хтось – злочинцем з чудовим вмінням маніпуляції.

Серіал дослідить філософію та його релігію, яку він проповідував, а також розставить всі крапки над "і", як ставитися до такого філософа та чи філософ він взагалі.

"Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно"

  • 2025 р.
  • Рейтинг iMDB 6.1

Унікальна історія про американського мільйонера Браяна Джонсона, який буквально хоче сповільнити старіння та продовжити своє життя. Фільм складається з його рутини: це більше нагадує запрограмовану поведінку робота. Чоловік витрачає мільйон на різні обстеження, спеціальне харчування, тренування та експериментальні методи омолодження. Постійно контролює показники організму, приймає велику кількість добавок і дотримується дуже суворого режиму.

Сюжет поступово підводить нас до нерозуміння, чи це турбота про здоров’я, чи уже одержимість безсмертям. І чи варто це робити взагалі? Стрічка показує його режим, методи, власні думки, спостереження та головне – результати. Творці фільму хочуть, щоб ви самі вирішили: він – геній, параноїк чи ще один багатій, який не знає, де спустити гроші.

"Бекхем"

  • 2023 р.
  • 4 епізоди
  • Рейтинг iMDB 8.1

Чотирисерійна документалка про життя та кар’єру Девіда Бекхема: від його дитинства та перших спроб у футболі до статусу світової суперзірки та спільного життя із Вікторією Бекхем.

Девід розповідає про футбол, стосунки з батьками, Manchester United, Вікторію та найважчі періоди свого життя. У серіалі Бекхем показаний як людина, що завжди намагалась відповідати очікуванням інших, до поки він не став глобальним брендом.

Зараз це вже не про спорт чи футбол; це – мода, бізнес, реклама та сім’я, що стала одним із найбільших медійних гігантів.

"1971: Коли музика змінила все"

  • 2021 р.
  • 8 епізодів
  • Рейтинг iMDB 7.6

Серіал покаже 1971 рік, коли музика зробила та зазнала значних реформ. Це був бурхливий період 1960-х: війна у В’єтнамі, протести, боротьба за права темношкірих американців, сексуальна революція. Відбувається вибух молодіжної культури тих років. Тут з’являється велика кількість музикантів, серед яких: The Beatles, The Rolling Stones, Marvin Gaye, Стіві Вандер, Джон Леннон, Девід Боуї, Арета Франклін та інші.

Музика остаточно перестала бути просто музикою; вона перестала існувати лише для розваг. Музиканти у піснях протестували проти війни, критикували владу, реагували на расизм та й в цілому висловлювали свою думку щодо тих подій. І це спрацювало – саме в 1971 році музика стала ще одним інструментом впливу.

Аферист із Tіnder

  • 2022 р.
  • Рейтинг iMDB 7.1

Реальна історія Шимона Хаюта, який видавав себе за заможного бізнесмена під ім’ям Саймон Левієв і знайомився з жінками через Tinder. Спершу він створював образ успішного чоловіка і швидко завойовував довіру дівчат. Згодом розказував про раптові негаразди та просив позичити великі суми грошей. Основна його фішка була в тому, що він підтверджував статус багатія грошима, які отримував від інших жінок.

У фільмі дівчата відверто зізнаються про знайомство з Саймоном, через якого у них тепер купа боргів. Вони діляться усіма переписками та прийомами, які він застосовував, щоб втертися у довіру.

Це історія не тільки про шахрайство, а й про маніпуляцію та довіру. На прикладі головних героїнь серіал показує, як не варто поводити себе під час знайомств, щоб не залишитися із величезними боргами.

"Король тигрів"

  • 2020 – дотепер
  • 2 сезони
  • Рейтинг iMDB 7.5

Документалка про власників приватних зоопарків у США, яку утримують тигрів, левів та інших екзотичних тварин. Головні герої – Джо Екзотівк, власник одного із таких зоопарків, а також Керол Баскін – активістка, що бореться із такими, як Джо. Їхнє суперництво поступово стає схожим на справжню війну. Публічні образи, судові позови та навіть кримінальні справи.

На перший погляд Джо – поганий, а Керол – хороша, але серіал і це ускладнює та показує, що в її біографії також є багато суперечливих моментів. На фоні їхнього протистояння, де іноді відбуваються абсурдні речі, серіал делікатно підносить та дає відповідь на питання: "Чому люди взагалі хочуть утримувати екзотичних тварин у приватних зоопарках?".

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