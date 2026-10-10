Світ не такий, яким здається: 8 документалок, що змінюють світогляд

В епоху розважального кіно та постійного потоку комерційних релізів документалки поступово відходять на задній план. Втім, цей жанр має свою досі недооцінену цінність – можливість за короткий час перевернути уявлення глядача про світ.

Кінооглядач Андрій Пушкаш відібрав для Фокусу вісім документальних серіалів та фільмів з високими рейтингами на різні теми. Очевидно, що всі вони засновані на реальних подіях і точно залишать простір для роздумів.

Розповімо про афериста з Tinder, індійського проповідника, що створив секту, полювання на серійного вбивцю, вплив цукру на організм та багато інших захопливих історій, які точно не залишать вас байдужими.

"Цукор"

2014 р.

Рейтинг iMDB – 7.4

Австралійський документальний фільм про вплив цукру на організм людини. Режисер Джеймон Гамо ставить експеримент над власним тілом. Протягом 60 днів він споживає значну кількість цукру, хоча не обов’язково у вигляді солодощів. Здебільшого цукор є в продуктах, на які ми часто не звертаємо уваги.

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За допомогою контролю лікарів та перевірок він показує зміни у організмі та самопочутті. Паралельно фільм дослідить, як харчова промисловість використовує цукор у майже всіх продуктах та чому його так багато.

Основне завдання – показати, що ми вживаємо цукру значно більше, ніж думаємо. Це не суха лекція про шкоду цукру, а наочний експеримент над людиною, після якого глядачі починають звертати увагу на склад продуктів.

"Нічний мандрівник: Полювання на серійного вбивцю"

2021 р.

4 епізоди

Рейтинг iMDB – 7.5

Документальний серіал розповідає про Річарда Раміреса, серійного вбивцю, який у 1985 році тероризував Каліфорнію. Річард надзвичайно небезпечний, насамперед через свою непередбачуваність. Його жертвами ставали люди різного віку та статі, а потрапити він міг в будь-який будинок.

Велику увагу у серіалі приділено розслідуванню, а також тому, як детективи намагаються зрозуміти спільні риси вбивств. Серіал чудово передає атмосферу страху та паніки, яка тоді охопила Лос-Анджелес: люди буквально боялися засинати з відкритими вікнами. Також велику цінність мають інтерв’ю з детективами, журналістами та свідками, які безпосередньо пережили ці події.

"Дика-дика країна"

2018 р.

6 епізодів

Рейтинг iMDB – 8.0

У центрі історії – Ошо, індійський духовний лідер, який зібрав біля себе тисячі послідовників, з якими створив комуну в пустельній частині штату Орегон. Спершу вони намагаються побудувати ідеальне суспільство, але через конфлікти із місцевими мешканцями починаються злочини та втручання влади. Ошо – неоднозначна персона. Хтось вважає його генієм, а хтось – злочинцем з чудовим вмінням маніпуляції.

Серіал дослідить філософію та його релігію, яку він проповідував, а також розставить всі крапки над "і", як ставитися до такого філософа та чи філософ він взагалі.

"Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно"

2025 р.

Рейтинг iMDB – 6.1

Унікальна історія про американського мільйонера Браяна Джонсона, який буквально хоче сповільнити старіння та продовжити своє життя. Фільм складається з його рутини: це більше нагадує запрограмовану поведінку робота. Чоловік витрачає мільйон на різні обстеження, спеціальне харчування, тренування та експериментальні методи омолодження. Постійно контролює показники організму, приймає велику кількість добавок і дотримується дуже суворого режиму.

Сюжет поступово підводить нас до нерозуміння, чи це турбота про здоров’я, чи уже одержимість безсмертям. І чи варто це робити взагалі? Стрічка показує його режим, методи, власні думки, спостереження та головне – результати. Творці фільму хочуть, щоб ви самі вирішили: він – геній, параноїк чи ще один багатій, який не знає, де спустити гроші.

"Бекхем"

2023 р.

4 епізоди

Рейтинг iMDB – 8.1

Чотирисерійна документалка про життя та кар’єру Девіда Бекхема: від його дитинства та перших спроб у футболі до статусу світової суперзірки та спільного життя із Вікторією Бекхем.

Девід розповідає про футбол, стосунки з батьками, Manchester United, Вікторію та найважчі періоди свого життя. У серіалі Бекхем показаний як людина, що завжди намагалась відповідати очікуванням інших, до поки він не став глобальним брендом.

Зараз це вже не про спорт чи футбол; це – мода, бізнес, реклама та сім’я, що стала одним із найбільших медійних гігантів.

"1971: Коли музика змінила все"

2021 р.

8 епізодів

Рейтинг iMDB – 7.6

Серіал покаже 1971 рік, коли музика зробила та зазнала значних реформ. Це був бурхливий період 1960-х: війна у В’єтнамі, протести, боротьба за права темношкірих американців, сексуальна революція. Відбувається вибух молодіжної культури тих років. Тут з’являється велика кількість музикантів, серед яких: The Beatles, The Rolling Stones, Marvin Gaye, Стіві Вандер, Джон Леннон, Девід Боуї, Арета Франклін та інші.

Музика остаточно перестала бути просто музикою; вона перестала існувати лише для розваг. Музиканти у піснях протестували проти війни, критикували владу, реагували на расизм та й в цілому висловлювали свою думку щодо тих подій. І це спрацювало – саме в 1971 році музика стала ще одним інструментом впливу.

Аферист із Tіnder

2022 р.

Рейтинг iMDB – 7.1

Реальна історія Шимона Хаюта, який видавав себе за заможного бізнесмена під ім’ям Саймон Левієв і знайомився з жінками через Tinder. Спершу він створював образ успішного чоловіка і швидко завойовував довіру дівчат. Згодом розказував про раптові негаразди та просив позичити великі суми грошей. Основна його фішка була в тому, що він підтверджував статус багатія грошима, які отримував від інших жінок.

У фільмі дівчата відверто зізнаються про знайомство з Саймоном, через якого у них тепер купа боргів. Вони діляться усіма переписками та прийомами, які він застосовував, щоб втертися у довіру.

Це історія не тільки про шахрайство, а й про маніпуляцію та довіру. На прикладі головних героїнь серіал показує, як не варто поводити себе під час знайомств, щоб не залишитися із величезними боргами.

"Король тигрів"

2020 – дотепер

2 сезони

Рейтинг iMDB – 7.5

Документалка про власників приватних зоопарків у США, яку утримують тигрів, левів та інших екзотичних тварин. Головні герої – Джо Екзотівк, власник одного із таких зоопарків, а також Керол Баскін – активістка, що бореться із такими, як Джо. Їхнє суперництво поступово стає схожим на справжню війну. Публічні образи, судові позови та навіть кримінальні справи.

На перший погляд Джо – поганий, а Керол – хороша, але серіал і це ускладнює та показує, що в її біографії також є багато суперечливих моментів. На фоні їхнього протистояння, де іноді відбуваються абсурдні речі, серіал делікатно підносить та дає відповідь на питання: "Чому люди взагалі хочуть утримувати екзотичних тварин у приватних зоопарках?".

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