Неочікуваний кандидат на роль Бонда: зірка "Сутінків" претендує на образ агента 007

Британський актор Роберт Паттінсон, відомий за фільмами «Сутінки» та «Бетмен», може зіграти наступного Джеймса Бонда. Він уже пройшов кінопроби на роль агента 007, однак ім'я майбутнього виконавця поки не оголошували.

40-річний Паттінсон долучився до кастингу на роль Джеймса Бонда, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Кінопроби за його участю відбулися на вихідних 24 жовтня. На роль також претендують Каллум Тернер, Джек Лауден і Джош О'Коннор. Ще одним можливим кандидатом називають Ніколаса Голта. Він свого часу також претендував на роль Бетмена, однак поступився Паттінсону.

Поява Роберта Паттінсона серед претендентів стала несподіванкою, адже раніше вважалося, що творці франшизи шукатимуть актора, який ще не має настільки широкої світової популярності. Паттінсон уже є обличчям франшизи DC Studios про Бетмена.

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Водночас актор має досвід роботи з режисером майбутнього фільму про Бонда Дені Вільневом. Вони співпрацювали над третьою частиною "Дюни", прем'єра якої запланована на 18 грудня. За інформацією джерел видання, їхня спільна робота пройшла успішно.

Нині Паттінсон також знімається у фільмі "Бетмен 2" у Лондоні. Крім того, він зіграв у стрічці Крістофера Нолана "Одіссея" та фільмі A24 "Драма". Раніше актор уже працював із Ноланом над шпигунським трилером "Тенет".

Пошук нового виконавця ролі агента 007 відбувається після того, як Деніел Крейг завершив свою участь у франшизі. Він зіграв Бонда у п'яти фільмах, останнім із яких стала стрічка "Не час помирати" 2021 року.

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