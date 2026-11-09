"Он был душой театра": скончался известный украинский актер Игорь Тетруев

Еще несколько месяцев назад коллеги просили помочь ему справиться с тяжелой болезнью, а теперь сообщили о безвозвратной утрате.

Украинский театр потерял еще одного представителя своей творческой семьи. На 71-м году жизни скончался актер театра и кино, заместитель директора — художественный руководитель Киевского академического театра кукол "Замок на горе" Игорь Тетруев.

О смерти артиста сообщил коллектив театра 8 ноября на официальной странице в Facebook. В посте коллеги отметили, что Тетруев был не только частью команды, но и близким человеком для многих сотрудников.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни наш дорогой коллега, замечательный человек и настоящий друг — Игорь Александрович Тетруев. Игорь Александрович был неотъемлемой частью театральной семьи. Человеком, которого искренне ценили и уважали, на которого всегда можно было положиться. Его профессионализм, человечность, доброта и преданность родному театру навсегда останутся в нашей памяти", — говорится в официальном сообщении.

Видео дня

В театре также отметили, что эта утрата стала для них личной болью.

"Трудно подобрать слова, чтобы выразить всю боль этой утраты. Сегодня наш "Замок" потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории", — добавили коллеги и выразили соболезнования супруге, родным и близким артиста.

О обстоятельствах смерти артиста театр пока не сообщал, однако известно, что в последние месяцы своей жизни Игорь Тетруев боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Так, в августе 2026 года коллектив театра объявил о сборе средств на его лечение и просил неравнодушных украинцев поддержать актера.

Информация о дате, времени и месте прощания с актёром в театре пока не объявлена — коллектив пообещал сообщить об этом позже.

Образование и творческий путь Игоря Тетруева

Игорь Тетруев получил не только театральное, но и музыкальное образование. Сначала он обучался во Львовской консерватории по специальности "музыкант-исполнитель", а затем продолжил обучение в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств, где освоил специальность "режиссёр массовых праздников".

Его профессиональная деятельность была связана с театром и кино. Тетруев работал актёром, участвовал в театральных постановках, в частности исполнял главные роли. Также снимался в украинских телесериалах, где в основном играл второстепенных персонажей.

Отдельной частью его профессиональной жизни стала работа в Киевском академическом театре кукол "Замок на горе". Здесь он не только выступал на сцене, но и занимался организационной и творческой работой в качестве заместителя директора — художественного руководителя.

Напомним, 25 октября на 52-м году жизни скончался украинский актёр Юрий Якуша. В "Театре на Печерске" отметили, что он был одним из тех, кто стоял у истоков создания коллектива, и назвали его чрезвычайно талантливым и начитанным человеком.

Кроме того, Фокус сообщал о смерти звезды культового фильма Das Boot. В возрасте 69 лет скончался актёр Ральф Рихтер, проработавший в театре и кино более 40 лет.