"Він був душею театру": помер відомий український актор Ігор Тєтруєв

Ще кілька місяців тому колеги просили допомогти йому подолати тяжку хворобу, а тепер повідомили про непоправну втрату.

Український театр втратив ще одного представника своєї творчої родини. На 71-му році життя помер актор театру та кіно, заступник директора — художній керівник Київського академічного театру ляльок "Замок на горі" Ігор Тєтруєв.

Про смерть митця повідомив колектив театру 8 листопада на офіційній сторінці у Facebook. У дописі колеги зазначили, що Тєтруєв був не лише частиною команди, а й близькою людиною для багатьох працівників.

"Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш дорогий колега, чудова людина та справжній друг — Ігор Олександрович Тєтруєв. Ігор Олександрович був невіддільною частиною театральної родини. Людиною, яку щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися. Його професіоналізм, людяність, доброта та відданість рідному театру назавжди залишаться в нашій пам’яті", — сказано в офіційному повідомленні.

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У театрі також зазначили, що ця втрата стала для них особистим болем.

"Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш Замок втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії", — додали колеги та висловили співчуття дружині, рідним і близьким артиста.

Про обставини смерті митця театр наразі не повідомляв, однак відомо, що останні місяці свого життя Ігор Тєтруєв боровся з тяжким онкологічним захворюванням. Так, у серпні 2026 року колектив театру оголошував збір коштів на його лікування та просив небайдужих українців підтримати актора.

Інформацію про дату, час і місце прощання з актором в театрі поки не оголошували — колектив пообіцяв повідомити про це додатково.

Освіта та творчий шлях Ігоря Тєтруєва

Ігор Тєтруєв мав не лише театральну, а й музичну освіту. Спочатку він навчався у Львівській консерваторії за спеціальністю "музикант-виконавець", а згодом продовжив навчання у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, де опанував спеціальність "режисер масових свят".

Його професійне життя було пов’язане з театром і кіно. Тєтруєв працював актором, брав участь у театральних постановках, зокрема виконував головні ролі. Також знімався в українських телевізійних серіалах, де переважно грав персонажів другого плану.

Окремою частиною його професійного життя стала робота в Київському академічному театрі ляльок "Замок на горі". Тут він не лише виходив на сцену, а й займався організаційною та творчою роботою як заступник директора — художній керівник.

Нагадаємо, 25 жовтня на 52-му році життя помер український актор Юрій Якуша. У "Театрі на Печерську" згадали, що він був серед тих, хто стояв біля витоків створення колективу, та назвали його надзвичайно талановитою й начитаною людиною.

Також Фокус повідомляв про смерть зірки культового фільму Das Boot. У віці 69 років помер актор Ральф Ріхтер, який працював у театрі та кіно понад 40 років.