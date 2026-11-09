Пережил депортацию из родной Холмщины и посвятил ей всю свою жизнь: умер писатель Иосиф Струцюк

Его семью силой вывезли из родной Холмщины, но он всю жизнь возвращался к ней в своих произведениях. Украинский писатель Иосиф Струцюк издал более 60 книг, собрал сотни народных песен и снял фильмы о родном крае.

Украинская литература потеряла одного из своих выдающихся представителей — в воскресенье, 8 ноября, на 93-м году жизни скончался писатель, поэт и драматург Иосиф Струцюк. За более чем полвека творческой деятельности он издал свыше 60 книг, посвященных истории и культуре Холмщины и Волыни.

О смерти писателя сообщила Волынская областная организация Национального союза писателей Украины.

"Волынская областная организация НСПУ глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой — смертью одного из патриархов современного украинского профессионального художественного слова, писателя Иосифа Струцюка, и выражает искренние соболезнования семье покойного. Светлая память Мастеру!" — говорится в официальном сообщении.

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Что известно о Иосифе Струцюке

Иосиф Георгиевич Струцюк родился 17 июля 1934 года в селе Стрельцы в Холмщине, которая в настоящее время входит в состав Польши.

В 1944 году, когда мальчику было десять лет, его вместе с родителями депортировали в село Новослободка Запорожской области. Однако в 1946 году семья переехала на Волынь и поселилась в селе Глинище. Там будущий писатель учился в школе.

После окончания школы будущий писатель работал в тракторной бригаде. Впоследствии поступил в вуз. В 1958 году Струцюк окончил историко-филологический факультет Луцкого государственного педагогического института имени Леси Украинки. После учебы работал учителем, а впоследствии — научным сотрудником музея-усадьбы Леси Украинки в Колодяжном и Волынского краеведческого музея.

Кроме того, Иосиф Струцюк работал журналистом в местных газетах, а также занимал должность старшего редактора Волынского областного дома народного творчества.

Впоследствии он стал режиссером народной самодеятельной киностудии "Джерела" и возглавил областную молодежную литературную студию "Лесин кадуб".

Особое место в его творчестве занимало кино. Писатель написал сценарии примерно к десяти кинофильмам. По данным Луцкого городского совета, его работы неоднократно становились лауреатами республиканских и всесоюзных киноконкурсов.

Среди известных фильмов с его участием — "В усадьбе чёрного отшельника", "Свет витязя", "Ой, на Ивана и на Купалу". Также он снял фильм "Ты неугасимая, звезда ясная", посвящённый Холмщине.

Струцюк активно участвовал в культурной и общественной жизни Волыни. Он возглавлял Волынское краевое общество "Просвита" имени Тараса Шевченко, а также был заместителем председателя общественно-культурного общества "Холмщина".

Какие книги написал Иосиф Струцюк

Иосиф Струцюк начал публиковать свои стихи ещё в 1956 году. Первый поэтический сборник писателя под названием "Признание" вышел в 1965 году.

Позже вышли в свет его книги "Свидетельства", "Опыты", "Стихи", "Терпкие страницы", "Сторожевые башни", "По ту сторону тишины" и другие. В целом литературное наследие автора насчитывает более 60 поэтических, прозаических и драматических изданий.

Одной из важных тем его творчества была историческая память Холмщины. Струцюк обращался к теме принудительного изгнания украинцев с родных земель, а также исследовал культуру и традиции этого края.

Кроме того, он собирал народное песенное наследие. Писатель собрал и систематизировал несколько сотен народных песен Холмщины и Подляшья. В песенном жанре сотрудничал с композиторами Анатолием Кос-Анатольским, Александром Билашем, Анатолием Пашкевичем и другими украинскими деятелями искусства.

Какими наградами был удостоен писатель

За свою литературную и культурную деятельность Иосиф Струцюк был удостоен ряда государственных и профессиональных наград.

В 2009 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств Украины. Он стал первым лауреатом литературно-художественной премии имени Агатангела Крымского, а также получал премии имени Григория Сковороды, "Благовест" и награду Фонда Тараса Шевченко.

В 2011 году Луцкий городской совет присвоил ему звание Почетного гражданина города. Это решение было принято в знак признания вклада писателя в украинскую культуру, литературу и общественную жизнь Луцка.

Напомним, украинский театр понес невосполнимую утрату: на 71-м году жизни скончался актёр театра и кино, художественный руководитель Киевского академического театра кукол "Замок на горе" Игорь Тетруев. Еще несколько месяцев назад коллеги просили помочь артисту в борьбе с тяжелой болезнью, а 8 ноября сообщили о его смерти.

Также Фокус сообщал, что 25 октября на 52-м году жизни скончался украинский актёр Юрий Якуша. В "Театре на Печерске" напомнили, что он был одним из тех, кто стоял у истоков создания коллектива, и назвали его чрезвычайно талантливым и начитанным человеком.