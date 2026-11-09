Пережив депортацію з рідної Холмщини і присвятив їй усе життя: помер письменник Йосип Струцюк

Його родину силоміць вивезли з рідної Холмщини, але він усе життя повертав її у своїх творах. Український письменник Йосип Струцюк видав понад 60 книг, зібрав сотні народних пісень і зняв фільми про рідний край.

Українська література втратила одного зі своїх помітних представників — у неділю, 8 листопада, на 93-му році життя помер письменник, поет і драматург Йосип Струцюк. За понад пів століття творчої діяльності він видав більш як 60 книжок, які присвятив історії та культурі Холмщини та Волині.

Про смерть письменника повідомила Волинська обласна організація Національної спілки письменників України.

"Волинська обласна організація НСПУ глибоко сумує з приводу непоправної втрати – смерті одного з патріархів сучасного українського професійного художнього слова, письменника Йосипа Струцюка, і висловлює щирі співчуття родині покійного. Світла пам’ять Майстру!" – сказано в офіційному повідомленні.

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Що відомо про Йосипа Струцюка

Йосип Георгійович Струцюк народився 17 липня 1934 року в селі Стрільці на Холмщині, яка нині належить до території Польщі.

У 1944 році, коли хлопцеві було десять років, його разом із батьками депортували до села Новослобідка Запорізької області. Втім, у 1946 році родина переїхала на Волинь і оселилася в селі Глиніще. Там майбутній письменник навчався у школі.

Після закінчення школи майбутній письменник працював у тракторній бригаді. Згодом вступив до вузу. У 1958 році Струцюк закінчив історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Після навчання працював учителем, а згодом — науковим співробітником музею-садиби Лесі Українки в Колодяжному та Волинського краєзнавчого музею.

Також Йосип Струцюк був журналістом у місцевих газетах, а також обіймав посаду старшого редактора Волинського обласного будинку народної творчості.

Згодом він став режисером народної самодіяльної кіностудії "Джерела" та очолив обласну молодіжну літературну студію "Лесин кадуб".

Окреме місце в його діяльності було кіно. Письменник створив сценарії приблизно до десяти кінофільмів. За інформацією Луцької міської ради, його роботи неодноразово ставали лауреатами республіканських і всесоюзних кіноконкурсів.

Серед відомих стрічок за його участю — "В обійсті чорного самітника", "Світло витязя", "Ой на Івана та й на Купала". Також він створив фільм "Ти незгасна, зоре ясна", присвячений Холмщині.

Струцюк активно долучався до культурного та громадського життя Волині. Він очолював Волинське крайове товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка, а також був заступником голови суспільно-культурного товариства "Холмщина".

Які книжки написав Йосип Струцюк

Друкувати свої вірші Йосип Струцюк почав ще 1956 року. Перша поетична збірка письменника під назвою "Освідчення" вийшла у 1965 році.

Пізніше побачили світ його книжки "Засвідчення", "Досвідчення", "Поезії", "Терпкі сторінки", "Сторожові вежі", "Потойбіч тиші" та інші. Загалом літературна спадщина автора налічує понад 60 поетичних, прозових і драматичних видань.

Однією з важливих тем його творчості була історична пам’ять Холмщини. Струцюк звертався до теми примусового вигнання українців із рідних земель, а також досліджував культуру та традиції цього краю.

А ще він збирав народну пісенну спадщину. Письменник зібрав та впорядкував кілька сотень народних пісень Холмщини й Підляшшя. У пісенному жанрі співпрацював із композиторами Анатолієм Кос-Анатольським, Олександром Білашем, Анатолієм Пашкевичем та іншими українськими митцями.

Які нагороди мав письменник

За свою літературну та культурну діяльність Йосип Струцюк отримав низку державних і професійних відзнак.

У 2009 році йому присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв України. Він став першим лауреатом літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського, а також отримував премії імені Григорія Сковороди, "Благовіст" та відзнаку Фонду Тараса Шевченка.

У 2011 році Луцька міська рада присвоїла йому звання Почесного громадянина міста. Це рішення ухвалили за внесок письменника в українську культуру, літературу та громадське життя Луцька.

Нагадаємо, український театр зазнав непоправної втрати: на 71-му році життя помер актор театру та кіно, художній керівник Київського академічного театру ляльок "Замок на горі" Ігор Тєтруєв. Ще кілька місяців тому колеги просили допомогти митцеві в боротьбі з тяжкою хворобою, а 8 листопада повідомили про його смерть.

Також Фокус писав, що 25 жовтня на 52-му році життя помер український актор Юрій Якуша. У "Театрі на Печерську" згадали, що він був серед тих, хто стояв біля витоків створення колективу, та назвали його надзвичайно талановитою й начитаною людиною.