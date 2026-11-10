Жена Буданова впервые высказалась о своем отравлении: "Лица установлены"

Супруга главы Офиса президента Кирилла Буданова, психологиня Марианна Буданова впервые прокомментировала свое отравление три года назад и подчеркнула, что виновники уже несут наказание.

В комментарии шоу "Тур звездами" женщина призналась, что до сих пор ощущает последствия в своем здоровье. Она безгранично благодарна украинским врачам, которые ее "выходили".

Жена Буданова – о своем отравлении

"Поскольку мы семья офицеров, хочу сказать, что чувство страха деформировано. На самом деле не надо брать с нас пример, потому что это уникальные эмоции, которые я не желаю пережить никому", — подчеркнула жена Буданова.

Относительно отравления Марианна до сих пор чувствует последствия в своем здоровье.

"Не буду вдаваться в подробности, но нюансы есть. Слава Богу, именно украинские врачи, наши специалисты, выходили меня и поставили на ноги, и я им безгранично благодарна. До сих пор мы идем с ними тесно по этой жизни", — призналась психологиня.

Видео дня

На вопрос, нашли ли виновников Марианна Буданова прямо не стала отвечать, ведь этим занимаются соответствующие профессиональные органы.

"Я не могу раскрывать эту тайну. Но информация, которая мне известна, личности установлены и в соответствии с ними уже в правовом поле происходят действия", — сказала супруга главы ОП.

Марианна Буданова Фото: Instagram

Отравление жены Буданова

В 2023 году жену тогда еще начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили. Женщина попала в больницу и проходила курс лечения. Кроме нее, симптомы интоксикации выявили еще у нескольких работников ГУР.

Впоследствии стало известно, что жену Буданова и нескольких работников ГУР отравили ртутью и мышьяком.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жена главы Офиса президента Кирилла Буданова призналась, как пара в своем безумном графике находит время друг для друга.

Марианна Буданова заговорила об отношениях с мужем во время войны.

Также Фокус писал, что известно о Мариане Будановой.