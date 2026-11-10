Дружина Буданова вперше висловилася про своє отруєння: "Особи встановлені"

Дружина голови Офісу президента Кирила Буданова, психологиня Маріанна Буданова вперше прокоментувала своє отруєння три роки тому та наголосила, що винуватці вже несуть покарання.

У коментарі шоу "Тур зірками" жінка зізналася, що досі відчуває наслідки у своєму здоровʼї. Вона безмежно вдячна українським лікарям, які її "виходили".

Дружина Буданова — про своє отруєння

"Так як ми родина офіцерів, хочу сказати, що відчуття страху деформоване. Насправді не треба брати з нас приклад, тому що це унікальні емоції, які я не бажаю пережити нікому", — наголосила дружина Буданова.

Щодо отруєння, то Маріанна досі відчуває наслідки у своєму здоровʼї.

"Не буду вдаватися в подробиці, але нюанси є. Дякувати Богу, саме українські лікарі, наші спеціалісти, виходили мене і поставили на ноги, і я їм безмежно вдячна. І досі ми йдемо з ними тісно по цьому життю", — зізналася психологиня.

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На запитання, чи знайшли винуватців, Маріанна Буданова прямо не стала відповідати, адже цим займаються відповідні фахові органи.

"Я не можу розкривати цю таємницю. Але інформація, яка мені відома, особи встановлені і відповідно до них уже в правовому полі відбуваються дії", — сказала дружина голови ОП.

Маріанна Буданова Фото: Instagram

Отруєння дружини Буданова

У 2023 році дружину тоді ще начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова отруїли. Жінка потрапила до лікарні і проходила курс лікування. Крім неї, симптоми інтоксикації виявили ще у кількох працівників ГУР.

Згодом стало відомо, що дружину Буданова та ще кількох працівників ГУР отруїли ртуттю і миш'яком.

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