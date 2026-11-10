"Любовь можно разделить на семь частей": у пса Патрона родились щенки (фото)

У пса Патрона, талисмана ГСЧС и символа гуманитарного разминирования, родились щенки – об этом сообщили в его соцсетях. Судя по сообщению, малышей семеро, а их мамой стала Лана, о появлении которой рассказали еще в сентябре.

Щенки родились у пса Патрона – талисмана Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и символа Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования. Новостью поделились в его Instagram.

"Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями", – говорится в публикации.

Пес Патрон стал отцом

Что же изменилось с появлением малышей, в сообщении описывают с юмором.

"Говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется. Я пока не понял, как именно. Когда хочется постоянно быть рядом с ними, это она? Или когда хочется знать, почему они сейчас попискуют, и почему он тот малыш не пищит уже целую минуту? Или проверять, чтобы все они поели?" Это об этих изменениях говорят?

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Пес Патрон стал отцом

Дальше – пожелания для щенков: чтобы никогда не сомневались, что их любят, росли здоровыми, чтобы им было тепло и уютно, а мир встретил их доброжелательно.

Отдельно в сообщении обращаются к подписчикам – и именно из этих слов можно сосчитать, сколько малышей родилось.

"И вам тоже хочу кое-что сказать: любви не становится меньше, когда ею делишься. Напротив, оказалось, что ее можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост! И еще останется для Ланы, для наших людей, для друзей", – говорится в публикации.

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