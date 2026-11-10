"Любовь можно разделить на семь частей": у пса Патрона родились щенки (фото)
У пса Патрона, талисмана ГСЧС и символа гуманитарного разминирования, родились щенки – об этом сообщили в его соцсетях. Судя по сообщению, малышей семеро, а их мамой стала Лана, о появлении которой рассказали еще в сентябре.
Щенки родились у пса Патрона – талисмана Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и символа Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования. Новостью поделились в его Instagram.
"Я знаю, вы ждали этой новости: мы с Ланой стали родителями", – говорится в публикации.
Что же изменилось с появлением малышей, в сообщении описывают с юмором.
"Говорят, когда становишься папой или мамой, твоя жизнь меняется. Я пока не понял, как именно. Когда хочется постоянно быть рядом с ними, это она? Или когда хочется знать, почему они сейчас попискуют, и почему он тот малыш не пищит уже целую минуту? Или проверять, чтобы все они поели?" Это об этих изменениях говорят?
Дальше – пожелания для щенков: чтобы никогда не сомневались, что их любят, росли здоровыми, чтобы им было тепло и уютно, а мир встретил их доброжелательно.
Отдельно в сообщении обращаются к подписчикам – и именно из этих слов можно сосчитать, сколько малышей родилось.
"И вам тоже хочу кое-что сказать: любви не становится меньше, когда ею делишься. Напротив, оказалось, что ее можно разделить на семь частей, и каждая будет целой: на каждое пятнышко, носик и хвост! И еще останется для Ланы, для наших людей, для друзей", – говорится в публикации.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В аккаунте Патрона объявили об изменении его статуса : тогда появилась информация, что пес больше не одинок и у него есть "жена". Подтверждало новость и соответствующее видео, а в публикации отмечалось, что Лана вошла в жизнь Патрона еще в сентябре, однако недавно об этом не разглашали.
- Впервые о Патроне написали 15 марта 2022 года. "Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, он очень любит сыр, поэтому наши ребята, когда выпадает, балуют его вкусностями", – говорилось в сообщении пиротехников в Facebook. С тех пор слава пса только росла.