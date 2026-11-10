"Любов можна розділити на сім частин": у пса Патрона народилися цуценята (фото)

У пса Патрона, талісмана ДСНС і символу гуманітарного розмінування, народилися цуценята – про це повідомили в його соцмережах. Судячи з допису, малюків семеро, а їхньою мамою стала Лана, про появу якої розповіли ще у вересні.

Цуценята народилися у пса Патрона – талісмана Державної служби з надзвичайних ситуацій і символу Міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування. Новиною поділилися в його Instagram.

"Я знаю, ви чекали на цю новину: ми з Ланою стали батьками", – ідеться в публікації.

Пес Патрон став батьком

Що саме змінилося з появою малюків, у дописі описують із гумором.

"Кажуть, коли стаєш татком чи мамою, твоє життя змінюється. Я поки не зрозумів, як саме. Коли хочеться постійно бути поруч з ними, це воно? Чи коли хочеться знати, чому вони зараз попискують, і чому он той малий не пищить вже цілу хвилину? Або перевіряти, щоб усі вони поїли? Це про ці зміни говорять?…" – сказано в тексті.

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Пес Патрон став батьком

Далі – побажання для цуценят: аби ніколи не сумнівалися, що їх люблять, росли здоровими, аби їм було тепло й затишно, а світ зустрів їх доброзичливо.

Окремо в дописі звертаються до підписників – і саме з цих слів можна порахувати, скільки малюків народилося.

"І вам теж хочу дещо сказати: любові не стає менше, коли нею ділишся. Навпаки, виявилося, що її можна розділити на сім частин, і кожна буде цілою: на кожну плямку, носик і хвіст! І ще залишиться для Лани, для наших людей, для друзів", – ідеться в публікації.

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