"Делай, как я, и живот исчезнет": Тищенко публично высмеял Стефанчука из-за лишнего веса (видео)

Народный депутат Николай Тищенко поделился с подписчиками в сети видео, в котором публично унизил главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Он упрекнул его в лишнем весе.

Соответствующий ролик Тищенко опубликовал на своей странице в Instagram (nikolaytyshchenko). Депутат показал физические упражнения с гирей и призвал Стефанчука брать с него пример.

Тищенко "подколол" Стефанчука из-за лишнего веса

На опубликованном видео 54-летний Тищенко позировал с гирей в руках и заявил, что каждое утро он начинает с зарядки. Так, депутат решил посвятить это упражнение Стефанчуку, потому что у того, по словам Николая, якобы вырос живот.

"Каждое утро я начинаю с зарядки. Это упражнение я посвящаю Руслану Стефанчуку, потому что у него недавно вырос живот. Руслан, делай, как я. Вот такие круговые упражнения. 25 — вправо и 25 раз влево. И твой живот исчезнет", — заявил Тищенко.

Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети украинцы активно обсуждают изменения во внешности Николая Тищенко. Его заподозрили в неудачных косметологических процедурах.

Кстати, народный депутат пришел на заседание суда в брендовой одежде на сумму более 100 тысяч гривен. Он надел синюю футболку-поло от Prada, стоимость которой составляла 454 доллара.

Кроме того, Тищенко впервые прокомментировал свой развод с бизнес-леди Аллой Барановской. Оказалось, что пара, воспитывающая общего сына Давида, уже давно не живет вместе.