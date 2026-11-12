"Роби, як я, і живіт щезне": Тищенко публічно висміяв Стефанчука через зайву вагу (відео)

Народний депутат Микола Тищенко поділився із підписниками у мережі відео, в якому публічно принизив голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Він дорікнув йому зайвою вагою.

Відповідний ролик Тищенко оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (nikolaytyshchenko). Нардеп показав фізичні вправи з гирею і закликав Стефанчука брати з нього приклад.

Тищенко "вколов" Стефанчука за зайву вагу

На опублікованому відео 54-річний Тищенко позував з гирею в руках і заявив, що кожен ранок він починає із зарядки. Так, депутат вирішив присвятити вправу Стефанчуку, тому що у нього, за словами Миколи, буцімто виріс живіт.

"Кожен ранок я починаю із зарядки. Цю вправу я присвячую Руслану Стефанчуку, тому що в нього нещодавно виріс живіт. Руслане, роби, як я. Ось такі кругові вправи. 25 – праворуч і 25 разів ліворуч. І твій живіт щезне", — заявив Тищенко.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі українці активно обговорюють зовнішні зміни Миколи Тищенка. Його запідозрили у невдалих косметологічних маніпуляціях.

До речі, нардеп прийшов на засідання суду у брендових речах на суму понад 100 тисяч гривень. Він одягнув синю футболку поло від Prada, вартість якої становила 454 долари.

Крім того, Тищенко вперше прокоментував своє розлучення з бізнес-леді Аллою Барановською. Виявилося, що пара, яка виховує спільного сина Давида, уже давно не живе разом.