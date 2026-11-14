Хотели летнюю кухню, а получилась башня: в Черниговской области семья построила замок (фото)

В селе Дмитровка, что в Черниговской области, семья Солдатовых создала уголок Средневековья. Строительство начал Юрий Солдатов. Его дочь Ольга рассказывает, что строительство замковых сооружений началось с просьбы мамы построить летнюю кухню.

Юрий Солдатов предложил своим дочерям — Ольге, Татьяне и Светлане — нарисовать свое видение того, каким должен быть их будущий дом. Своей историей семья поделилась с Суспильным.

Детские мечты и эскизы

Строительство началось в 1975 году с возведения летней кухни. Вдохновившись иллюстрациями к сказкам, которые девушки нашли в местной библиотеке, они добавили в проект башни и элементы средневековой архитектуры.

Из-за дефицита и высокой стоимости стройматериалов семье приходилось добывать их самостоятельно. Они использовали бракованный кирпич с заводов, камни, собранные в оврагах, и металлолом. Отец даже сконструировал небольшой трактор — собрав его из двух мотоблоков — для перевозки материалов. Кроме того, он разработал уникальные "секретные" механизмы для дверей и выковал семейный герб с изображением птицы в полёте.

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Замок в Черниговской области Фото: Суспільне

Совместная работа всей семьи

Основная часть здания была построена в период с 1987 по 1992 год. Вся семья работала над проектом вместе — во время школьных каникул и отпусков.

Отец неоднократно отказывался продавать замок, стремясь к тому, чтобы он оставался местом единства и уюта для будущих поколений.

Замок в Черниговской области Фото: Суспільне

Ольга вспоминает, что родители переехали в Черниговскую область в 1966 году из Сибири и работали на радиостанции в нефтеразведке в Бахмачском районе. Они купили участок, на котором стоял старый заброшенный дом, но отцу понравилось это место.

Семья Солдатовых Фото: Суспільне

"За семейным столом собрались и обсуждали. Папа спрашивает: "Будем маме строить кухню?" Мы же так рады, говорим: "Будем!" Он говорит: "Тогда рисуйте проекты". Мы разошлись, три дня рисовали, что кому хотелось. А потом снова собрались. И, например, Светлана нарисовала и говорит: "Хочу, чтобы были башни". Потому что ходила, брала в библиотеке книгу сказок с иллюстрациями. Он говорит: "Согласен, будут башни". Но ведь основа-то у него в голове уже была, просто сначала он хотел нас выслушать. И начали строить", — вспоминает дочь Юрия Солдатова.

Чтобы залить бетонное перекрытие между первым и вторым этажами летней кухни, отец привлек мастеров и друзей: это был единственный раз, когда он обратился за помощью к посторонним людям.

Замок в Черниговской области Фото: Суспільне

"Кресла мы делали сами. Ведь здесь они же играли в карты. И нужно же, чтобы было удобно сидеть весь вечер. Мы собирались здесь очень часто, на все праздники. Собирались большой компанией, и даже позже все наши школьные друзья тоже собирались именно у нас", — вспоминает дочь господина Юрия.

В конце 80-х отец понял, что надвигается инфляция, поэтому предложил вложить сбережения в строительство, чтобы не потерять их. Решили реконструировать дом из известняка — расширить его и обложить кирпичом. Строительство продолжалось до 1992 года.

Воспоминания об отце

Татьяна Солдатова рассказывает, что, хотя отец окончил семь классов, он всю жизнь интересовался различными науками и много читал. К тому времени он обладал хорошими знаниями в области архитектуры и электротехники. Следил за политической ситуацией в стране.

"Он был очень честным, всегда говорил правду и был справедливым. Не обращал внимания на статус, даже если кто-то занимал более высокую должность, и всегда высказывал своё мнение. И всегда отстаивал её. Ему нравилось, что мы будем выделяться и нас будут узнавать по фотографиям, что замок Солдатова будет на карте", — отметила дочь Юрия.

Юрий Солдатов Фото: Суспільне

Мать Мария умерла в 2006 году, а отец Юрий — в 2013-м. Сейчас в доме постоянно живет самая младшая из сестер, Светлана. Но при первой же возможности родные собираются вместе.

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