Переселенка показала, сколько продуктов можно купить за 10 евро в Испании (фото)

Алла, которая сейчас живёт в Испании, купила продуктов на 10 евро и показала, что из этого можно приготовить на обед или ужин. Эксперимент поразил многих её подписчиков в соцсетях.

Женщина сейчас живет в испанской Малаге (Коста-дель-Соль). Она сняла короткое видео во время похода в местный супермаркет и выложила его на своей странице в Instagram (allochka_es). Что из этого получилось – читайте в материале Фокуса.

На кассе Алла распечатала чек. В списке продуктов общей стоимостью 10 евро можно увидеть:

креветки;

авокадо;

манго;

рукколу;

вино.

Женщина приготовила вкусный салат, заправив его оливковым маслом, лимонным соком, горчицей и соевым соусом. "Очень вкусно", – подытожила она в конце видео.

Женщина приготовила вкусный салат из креветок Фото: Instagram

В комментариях не все согласились с увиденным. "У нас в Афинах одни только креветки стоят 8 евро", – пишет одна из зрительниц.

Другой пользователь поделился: "За 12 евро в Армении я купил готовый картофель с мясом, 2 куриные грудки, ризотто и кусок красной рыбы, тоже готовую; в любом случае, наелся больше, чем вы, и получил больше полезных витаминов и микроэлементов. Я не говорю, что в Армении просто классно жить, я просто имею в виду, что на 10 евро вы купили очень мало, в основном зелень. Я еще вешу под сто килограммов и занимаюсь спортом".

Алла приготовила вкусный салат Фото: Instagram Алла приготовила вкусный салат Фото: Instagram

Следующая участница дискуссии тоже вставила свои пять копеек: "Я беру два сэндвича по 3,5 и латте за 3 евро – это мой обед. Ужин – омлет, йогурт или чай. Иногда заменяю их на зеленый салат и лосось за 15 евро… Никогда не завтракаю… Получается за день максимум 30-50 евро, как пойдет. В месяц все равно уходит 950-1200 евро на еду и моющие средства. Снимаю квартиру в Гуадамаре за 500 евро. Есть и подороже, но мне нравится моя – маленькая, но уютная. Так что на проживание уходит минимум на самое необходимое – 2000–2500 евро. Это такой минимум жизни в Испании. Когда жила в Украине, тратила столько же, но ходила в рестораны и покупала себе брендовые вещи. Ждала мира и возвращения в Украину, но буду строить свою жизнь уже в Испании! Домой не хочу, потому что нет сил, чтобы там снова начинать свою жизнь с нуля".

"В любой стране мира то же самое, за исключением каких-то слишком дорогих, вроде Швейцарии", – заметил еще кто-то.

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