Роберт Де Ниро появился с возлюбленной, которая моложе его на 36 лет (фото)

83-летний американский актёр Роберт Де Ниро впервые за долгое время появился на публике со своей 46-летней избранницей — вскоре после трагической смерти бывшей спутницы.

11 ноября голливудский актёр появился на премьере третьей части знаменитой комедии "Знакомство с Факерами" в Нью-Йорке.

Роберт Де Ниро вывел свою возлюбленную в свет

Актёра сфотографировали, когда он шёл, держась за руки со своей избранницей. Тиффани была в платье с узором "арлекин" (ромбы), сером кардигане и с сумочкой Chanel.

Роберт Де Ниро, тем временем, выбрал элегантный образ: пиджак и свитер-водолазку. В среду вечером в Нью-Йорке он встретился со своими коллегами по фильму — Беном Стиллером, Оуэном Уилсоном, Блайт Даннер и Арианой Гранде.

Это появление на публике состоялось через неделю после того, как 4 ноября скончалась бывшая партнерша актёра — модель Туки Смит, с которой у него было двое общих детей. Причиной смерти стали осложнения рассеянного склероза.

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Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: X (Twitter)

Роберт и Тиффани — одна из самых закрытых пар Голливуда; они крайне редко появляются на публике, разве что на престижных мероприятиях или премьерах.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: X (Twitter)

Любимая Роберта Де Ниро

Отметим, что Роберт Де Ниро и Тиффани Чен в апреле 2023 года стали родителями дочери Джии — первого общего ребёнка пары. Девочка стала седьмым ребёнком актёра.

Тиффани и Роберт познакомились на съемках фильма "Стажер" и долгое время скрывали свои отношения от общественности.

"Она — сплошная радость", — говорил ранее актер о своей дочери, которая является самой младшей из семи его детей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывшая спутница Роберта Де Ниро, Туки Смит, скончалась в возрасте 74 лет: модель и мать близнецов актера ушла из жизни после борьбы с рассеянным склерозом.

Актёр выглядел измождённым, выйдя на непринуждённую прогулку в Нью-Йорке.

Кроме того, Фокус писал о 81-летии Де Ниро, во время празднования которого он прыгнул с яхты.