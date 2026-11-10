Бывшая любимая Роберта Де Ниро умерла после борьбы с тяжелой болезнью (фото)

Бывшая партнерша Роберта Де Ниро, Туки Смит, умерла в возрасте 74 лет: модель и мать близнецов актера ушла из жизни после борьбы с рассеянным склерозом.

Бывшая модель, также снимавшаяся в телесериалах (в частности "227" и "Полиция Майами: Отдел морали"), умерла в больнице Нью-Йорка после "длительной, мужественной борьбы" с рассеянным склерозом. Об этом говорится в заявлении ее детей – 31-летних близнецов Эйрин и Джулиана Генри Де Ниро.

Умерла Туки Смит

31-летняя Эйрин выразила скорбь в социальных сетях, опубликовав архивную фотографию, на которой она изображена вместе с матерью.

"Я всегда буду любить тебя, мама", — подписала она сообщение.

Смит имела отношения со звездой фильма "Таксист" — они то расходились, то снова сходились в период с 1988 по 1996 год. Пара познакомилась в тот же год, когда Де Ниро расстался с актрисой Дайанн Эбботт после 12 лет брака.

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Туки Смит с дочерью Фото: Instagram

Они держали свою личную жизнь в тайне и редко говорили о ней в интервью.

"Преимущество частной жизни в том, что она — частная", — отметила в свое время Смит в комментарии изданию Los Angeles Times.

Отношения Смит и Де Ниро были нестабильными: по слухам, в 1994 году они разошлись, но впоследствии возобновили отношения, а в октябре 1995 у них родились близнецы, которых выносила суррогатная мать.

Дети Роберта Де Ниро от Туки Смит

Эйрин, родившаяся мальчиком и стремившаяся стать моделью, попала в заголовки новостей в 2025 году, когда осуществила каминг-аут как трансгендерная женщина, получив поддержку своих известных родителей.

Их сын Джулиан сыграл роль Билли в фильме 2016 года "В сомнительном бою", продюсером которого выступил Джеймс Франко (он также исполнил в ленте одну из главных ролей).

Роберт Де Ниро и Туки Смит с детьми Фото: Instagram

Смит работала моделью для элитных дизайнеров, среди которых Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, Юбер де Живанши, Исэй Мияке, Тьерри Мюглер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Роберт Де Ниро выглядел хилым, выйдя для непринужденной прогулки в Нью-Йорке.

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