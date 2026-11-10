Колишня кохана Роберта Де Ніро померла після боротьби з важкою хворобою (фото)

Колишня партнерка Роберта Де Ніро, Тукі Сміт, померла у віці 74 років: модель і мати близнюків актора пішла з життя після боротьби з розсіяним склерозом.

Колишня модель, яка також знімалася в телесеріалах (зокрема "227" та "Поліція Маямі: Відділ моралі"), померла в лікарні Нью-Йорка після "тривалої, мужньої боротьби" з розсіяним склерозом. Про це йдеться в заяві її дітей — 31-річних близнюків Ейрін і Джуліана Генрі Де Ніро.

Померла Тукі Сміт

31-річна Ейрін висловила скорботу в соціальних мережах, опублікувавши архівну світлину, на якій вона зображена разом із матір’ю.

"Я завжди любитиму тебе, мамо", — підписала вона допис.

Сміт мала стосунки із зіркою фільму "Таксист" — вони то розходилися, то знову сходилися в період з 1988 по 1996 рік. Пара познайомилася в той самий рік, коли Де Ніро розлучився з акторкою Даянн Ебботт після 12 років шлюбу.

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Тукі Сміт з дочкою Фото: Instagram

Вони тримали своє особисте життя в таємниці й рідко говорила про нього в інтерв’ю.

"Перевага приватного життя в тому, що воно — приватне", — зазначила свого часу Сміт у коментарі виданню Los Angeles Times.

Стосунки Сміт і Де Ніро були нестабільними: за чутками, у 1994 році вони розійшлися, але згодом відновили стосунки, а в жовтні 1995 року в них народилися близнюки, яких виносила сурогатна мати.

Діти Роберта Де Ніро від Тукі Сміт

Ейрін, яка народилася хлопчиком і прагнула стати моделлю, потрапила в заголовки новин у 2025 році, коли здійснила камінг-аут як трансгендерна жінка, отримавши підтримку своїх відомих батьків.

Їхній син Джуліан зіграв роль Біллі у фільмі 2016 року "У сумнівному бою", продюсером якого виступив Джеймс Франко (він також виконав у стрічці одну з головних ролей).

Роберта Де Ніро та Тукі Сміт з дітьми Фото: Instagram

Сміт працювала моделлю для елітних дизайнерів, серед яких Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, Юбер де Живанші, Іссей Міяке, Тьєррі Мюглер.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Роберт Де Ніро виглядав кволим, вийшовши для невимушеної прогулянки в Нью-Йорку.

Актор та його кохана Тіффані Чен відвідали премʼєру фільму.

Також Фокус писав про 81-річчя Роберта Де Ніро, під час якого він стрибнув з яхти.