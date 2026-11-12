Роберт Де Ніро показався з молодшою на 36 років коханою (фото)

83-річний американський актор Роберт Де Ніро вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю 46-річною обраницею — невдовзі після трагічної смерті колишньої партнерки.

Голлівудський актор 11-го листопада з'явився на прем'єрі третьої частини славнозвісної комедії "Знайомство з Факерами" у Нью-Йорку.

Роберт Де Ніро вивів у світ кохану

Актора сфотографували, коли він ішов, тримаючись за руки зі своєю обраницею. Тіффані була в сукні з візерунком "арлекін" (ромби), сірому кардигані та із сумочкою Chanel.

Роберт Де Ніро тим часом обрав елегантний образ: піджак і светр-водолазку. У середу ввечері в Нью-Йорку він зустрівся зі своїми колегами по фільму — Беном Стіллером, Оуеном Вілсоном, Блайт Даннер та Аріаною Гранде.

Цей вихід у світ відбувся через тиждень після того, як 4 листопада пішла з життя колишня партнерка актора — модель Тукі Сміт, з якою він став батьком двох спільних дітей. Причиною смерті стали наслідки розсіяного склерозу.

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Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: X (Twitter)

Роберт і Тіффані — одна з найбільш закритих пар Голлівуду; вони вкрай рідко з'являються на публіці, хіба що на престижних заходах чи прем'єрах.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Фото: X (Twitter)

Кохана Роберта Де Ніро

Зазначимо, що Роберт Де Ніро та Тіффані Чен у квітні 2023 року стали батьками доньки Джії — першої спільної дитини пари. Дівчинка стала сьомою дитиною актора.

Тіффані та Роберт познайомилися на зйомках фільму "Стажер" та тривалий час приховували свої стосунки від публіки.

"Вона — суцільна радість", — казав раніше актор про свою доньку, яка є наймолодшою ​​із семи його дітей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня партнерка Роберта Де Ніро, Тукі Сміт, померла у віці 74 років: модель і мати близнюків актора пішла з життя після боротьби з розсіяним склерозом.

Актор виглядав кволим, вийшовши для невимушеної прогулянки в Нью-Йорку.

Також Фокус писав про 81-річчя Де Ніро, під час якого він стрибнув з яхти.