Культовое место: дом Мег Райан в Нью-Йорке из фильма "Вам письмо" выставлен на продажу

Таунхаус, в котором жила героиня Мег Райан в фильме "Вам письмо", выставлен на продажу почти за четыре миллиона долларов. Здание на Манхэттене служило домом владелице независимого книжного магазина Кэтлин Келли в романтической комедии 1998 года.

Здание, расположенное на живописной улице по адресу 328 West 89th Street в Нью-Йорке, продается агентством недвижимости Leslie Garfield за 3,95 млн долларов США или же около 181 млн гривен. В объявлении лот описывается как возможность стать владельцем частички истории Верхнего Вест-Сайда.

Здание шириной 6 метров занимает пять этажей с подвалом, общая площадь которых составляет приблизительно 546 квадратных метров.

В настоящее время здание разделено на двухуровневую квартиру с собственным садом для владельца, современной винтовой лестницей и центральным кондиционированием воздуха, и еще шесть жилых помещений. Всего же в доме 14 комнат, в том числе восемь спален и девять ванных комнат.

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Благодаря гибкой планировке покупатель может как сохранить существующую конфигурацию многоквартирного дома или же перепроектировать интерьер в соответствии со своими потребностями.

План здания Фото: из открытых источников

Новому владельцу дома придется ежегодно платить 79 664 доллара, то есть примерно 3,65 млн гривен налогов.

Издание NYPost пишет, что люди, которым нравится романтическая комедия с Мег Райан и Томом Хэнксом в главных ролях, собравшая в мировом прокате 250 млн долларов, частенько фотографируются возле кирпично--известнякового таунхауса, который был возведен в 1894 году.

Фото: коллаж Фокус

К слову, студия Warner Bros начала роботу над ремейком фильма "Вам письмо", сообщает Deadline. Режиссером станет Джейсон Орли, ранее снявшим комедии "Взрослеть на полную" и "Я хочу вернуть тебя". Сюжет новой версии фильма держатся в строгом секрете. Также пока неизвестен актерский состав.

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