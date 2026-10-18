Была куплена на аванс от первого альбома: любимая квартира Эми Уайнхаус выставлена ​​на продажу

Первый дом поп-звезды Эми Уайнхаус, купленный ею на аванс от продажи дебютного альбома Frank, выставлен на продажу за 650 тысяч фунтов стерлингов, то есть почти за 40 млн гривен. Именно в этом особняке в лондонском районе Камден певица начала свою ошеломляющую музыкальную карьеру.

Двухкомнатная квартира в двухуровневом жилом комплексе Jeffrey's Place была куплена восходящей звездой Эми Уайнхаус в 2003 году. Сейчас ее реализует агентство недвижимости Foxtons.

Риэлторы описывают лот как великолепный мезонет с отдельным входом, расположенным в стороне от дороги на исключительно тихой и исторической улице. Новый собственник получит две просторные спальни с двуспальными кроватями, полностью оборудованную кухню со встроенной техникой и потрясающий кабинет с камином.

При этом агентство опубликовало в TikTok видеообзор квартиры, проведя зрителям небольшую экскурсию.

Риэлтор рассказывает о доме, в котором жила... Фото: скриншот ...и творила Эми Уайнхаус

Крупнейший портал недвижимости в Великобритании Rightmove уже подсчитал, что если взять дом общей площадью 59 "квадратов" в рассрочку на 30 лет при ставке 5,35%, то ежемесячные выплаты составят 3 267 фунтов или же около 196 тысячи гривен.

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План квартиры Фото: из открытых источников

Издание The Sun пишет, что Эми использовала аванс от своего дебютного студийного альбома Frank, чтобы купить свою первую квартиру, в которой она проживала около пяти лет, где принимала принимала коллег-музыкантов, друзей и соседей. Ставши знаменитой, она позже переехала в другую квартиру на Prowse Place, которая была продана на аукционе после смерти певицы. Квартира же на Джеффрис Плейс осталась в собственности семьи и на протяжении многих лет отец Эми, Митч Уайнхаус, жил в ней.

Эми Уайнхаус репетирует в квартире Фото: соцсети

Портал FirstClassMemorabilia поясняет, что нынешний владелец квартиры, в попытке обвинить близких друзей своей дочери в присвоении и продаже ее личных вещей, которые были подарены певицей, погряз в судебных издержках и был вынужден выставить дом на продажу для погашения долгов.

Напомним, ранее Фокус писал о том:

Кто унаследовал огромное состояние Эми Уайнхаус.

Канадская певица Селин Дион упала во время концерта в Париже, исполняя песню "Dans un autre monde".

Кроме того, дочь Курта Кобейна появилась на публике впервые за восемь лет, посетив специальный показ фильма The Deputy в Лос-Анджелесе.