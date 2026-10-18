Придбала за аванс від першого альбому: улюблена квартира Емі Вайнгаус виставлена на продаж

Перший будинок поп-зірки Емі Вайнгаус, який вона придбала на аванс від продажу дебютного альбому Frank, виставлено на продаж за 650 тисяч фунтів стерлінгів, тобто майже за 40 млн гривень. Саме в цьому особняку в лондонському районі Камден співачка розпочала свою приголомшливу музичну кар'єру.

Двокімнатну квартиру у дворівневому житловому комплексі Jeffrey's Place Емі Вайнгаус придбала у 2003 році. Зараз її продає агентство нерухомості Foxtons.

Агенти з нерухомості описують цей об’єкт як чудовий мезонет з окремим входом, розташований подалі від дороги на надзвичайно тихій та історичній вулиці. Новий власник отримає дві просторі спальні з двоспальними ліжками, повністю обладнану кухню з вбудованою технікою та чудовий кабінет з каміном.

При цьому агентство опублікувало в TikTok відеоогляд квартири, провівши для глядачів невелику екскурсію.

Ріелтор розповідає про будинок, у якому жила... Фото: скриншот ...і творила Емі Вайнгаус

Найбільший портал нерухомості у Великій Британії Rightmove вже підрахував, що якщо взяти будинок загальною площею 59 "квадратів" у розстрочку на 30 років зі ставкою 5,35%, то щомісячні виплати становитимуть 3 267 фунтів або ж близько 196 тисяч гривень.

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План квартири Фото: з відкритих джерел

Видання The Sun пише, що Емі використала аванс від свого дебютного студійного альбому Frank, щоб придбати свою першу квартиру, в якій вона проживала близько п’яти років і де приймала колег-музикантів, друзів та сусідів. Ставши знаменитою, вона згодом переїхала в іншу квартиру на Prowse Place, яка була продана на аукціоні після смерті співачки. Квартира на Джеффріс Плейс залишилася у власності родини, і протягом багатьох років у ній мешкав батько Емі, Мітч Вайнгаус.

Емі Вайнхаус репетирує у квартирі Фото: соцмережі

Портал FirstClassMemorabilia пояснює, що нинішній власник квартири, намагаючись звинуватити близьких друзів своєї дочки у привласненні та продажу її особистих речей, які були подаровані співачкою, загруз у судових витратах і був змушений виставити будинок на продаж для погашення боргів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що:

Хто успадкував величезний статок Емі Вайнгаус.

Канадська співачка Селін Діон впала під час концерту в Парижі, виконуючи пісню "Dans un autre monde".

Крім того, дочка Курта Кобейна вперше за вісім років з’явилася на публіці, відвідавши спеціальний показ фільму "The Deputy" у Лос-Анджелесі.