Донька Курта Кобейна вперше за 8 років вийшла у світ (фото)

34-річна донька Курта Кобейна – Френсіс Бін Кобейн – вперше за вісім років вийшла на публіку. Вона пройшлася червоною доріжкою у стильному вбранні.

Донька легендарного музиканта відвідала спеціальний показ фільму "The Deputy" у Лос-Анджелесі. Вона стала виконавчою продюсеркою кінострічки. Фото з Френсіс оприлюднили в Instagram (justjared).

Як виглядає донька Курта Кобейна

34-річна Френсіс Бін Кобейн для виходу у світ обрала стильник лук: потерту футболку з принтом, чорні короткі шорти, коричневу шкіряну куртку та білі чоботи.

Френсіс Бін Кобейн Фото: Instagram Френсіс Бін Кобейн Фото: Instagram

До речі, востаннє донька відомого співака з'являлася на червоній доріжці у 2018 році. У 2019 році її піймали папараці на показі Moschino.

Цікаво, що Френсіс – єдина дитина фронтмена Nirvana Курт Кобейн та Кортні Лав. Її батько загинув у квітні 1994 року, коли дівчинці було близько 1,5 року.

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У 2023 році Френсіс вийшла заміж за Райлі Гока, сина легендарного скейтбордиста Тоні Гока. У вересні 2024 року в них народився син Ронін Вокер Кобейн Гок – перший онук Курта Кобейна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Фронтмен Nirvana Курт Кобейн наклав на себе руки 5 квітня 1994 року. Шанувальники, друзі та детективи називають різні причини смерті співака.

Детектив поліції Сіетла заявляв, що розслідування смерті 27-річного фронтмена гурту Nirvana спочатку було проведено неналежним чином — три ключові докази були випущені з уваги.

Крім того, через понад 30 років, як Курта Кобейна не стало, в суспільстві знову спалахнули дискусії щодо обставин його смерть. Офіційна версія говорить про самогубство, проте новий судово-медичний звіт дає підстави припускати, що музиканта могли вбити.