Дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике (фото)

34-летняя дочь Курта Кобейна — Фрэнсис Бин Кобейн — впервые за восемь лет появилась на публике. Она прошла по красной дорожке в стильном наряде.

Дочь легендарного музыканта посетила специальный показ фильма "The Deputy" в Лос-Анджелесе. Она выступила в роли исполнительного продюсера картины. Фото с Фрэнсис были опубликованы в Instagram (justjared).

Как выглядит дочь Курта Кобейна

34-летняя Фрэнсис Бин Кобейн выбрала для выхода в свет следующий наряд: потёртую футболку с принтом, чёрные короткие шорты, коричневую кожаную куртку и белые сапоги.

Фрэнсис Бин Кобейн Фото: Instagram Фрэнсис Бин Кобейн Фото: Instagram

Кстати, в последний раз дочь известного певца появлялась на красной дорожке в 2018 году. В 2019 году её запечатлели папарацци на показе Moschino.

Интересно, что Фрэнсис — единственный ребёнок фронтмена Nirvana Курта Кобейна и Кортни Лав. Её отец погиб в апреле 1994 года, когда девочке было около 1,5 года.

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В 2023 году Фрэнсис вышла замуж за Райли Хока, сына легендарного скейтбордиста Тони Хока. В сентябре 2024 года у них родился сын Ронин Уокер Кобейн Хок — первый внук Курта Кобейна.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года. Поклонники, друзья и детективы называют разные причины смерти певца.

Детектив полиции Сиэтла заявлял, что расследование смерти 27-летнего фронтмена группы Nirvana изначально было проведено ненадлежащим образом — три ключевых доказательства были упущены из виду.

Кроме того, спустя более 30 лет после смерти Курта Кобейна в обществе вновь разгорелись дискуссии об обстоятельствах его смерти. Официальная версия гласит, что это было самоубийство, однако новый судебно-медицинский отчет дает основания предполагать, что музыканта могли убить.