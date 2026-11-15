"Лишился жилья": жених-военный Леси Никитюк возмутился из-за задержки госпомощи (фото)

Украинский военнослужащий Сергей Бабчук, который является женихом телеведущей Леси Никитюк, сообщил о задержке государственной помощи, необходимой для обеспечения жизнедеятельности. По его словам, у него фактически "нет собственного крыша над головой".

По его словам, он уже более 10 месяцев ждет жилищный ваучер, который до сих пор не получил. Об этом военный написал в своих сторис в Instagram.

Сам господин Бабчук родом из города Энергодар, который с марта 2022 года находится под временной российской оккупацией. Он отмечает, что почти сразу "после объявления программы подал заявку" и до сих пор ожидает финансирования.

"Нахожусь на войне с 2016 года. Уже 11-й год моей службы. В 2022 году я фактически остался без дома. И получается, что уже почти пять лет я, человек, защищающий свою страну, не имею собственной крыши над головой", — отмечает военнослужащий.

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Жених Леси Никитюк, военнослужащий Сергей Бабчук рассказал о задержке с предоставлением жилья в рамках государственной программы Фото: скриншот

Господин Бабчук добавляет, что за это время он лишь получил статус ВПЛ, но риторически спрашивает: "Что это мне дает в вопросе жилья?". Жених Леси Никитюк отмечает, что он снимает квартиру в другом городе, официально считается ВПЛ, но это "не возвращает мне мой дом и не обеспечивает новым".

"Я прекрасно понимаю, что я не единственный. Нас десятки, а возможно, и сотни тысяч — военных, ветеранов, людей, которые защищали и продолжают защищать Украину, но сами остались без жилья", — подытоживает господин Бабчук.

Ранее Фокус сообщал, почему Никитюк до сих пор не вышла замуж за своего жениха. Она заявила, что они с мужем как пара не хотят просто расписаться "для галочки", а хотят устроить настоящую пышную свадьбу.

Кроме того, жених Леси Никитюк лишился квартиры в оккупированном городе. Господин Бабчук откровенно признался, что у него осталась квартира в городе Энергодар, который оккупировали россияне.