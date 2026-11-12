"Как жить?": жених Леси Никитюк потерял квартиру в оккупации

Военнослужащий, жених телеведущей Леси Никитюк — Дмитрий Бабчук — откровенно признался, что у него осталась квартира в городе, оккупированном россиянами. Мужчина подал заявку на получение жилищного ваучера на 2 млн гривен, но так и не получил помощь.

Военному сообщили, что в настоящее время в государственном бюджете нет средств на помощь. Об этом Бабчук рассказал в Instagram-stories (special_my_profession).

Жених Никитюк остался без дома

Квартира Дмитрия осталась в оккупированном городе. Поэтому он решил обратиться за помощью к государству и подал заявку на получение жилищного ваучера на сумму 2 млн гривен. Однако средства ему до сих пор не поступили.

"Б*я, а как жить жизнь, когда ты такой военный, который лишился квартиры из-за оккупации своего города, подал заявку на ваучер на 2 миллиона гривен, чтобы хотя бы собачью будку себе купить. И уже 10 месяцев ждешь этот ваучер, но говорят, что, к сожалению, в бюджете нет средств на это", — заявил Бабчук.

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Кроме того, Дмитрий пожаловался на инцидент, произошедший на днях. Он заговорил о расследовании возможного хищения бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов. Речь идет о предпринимателе Владиславе Соколове, у которого обнаружили роскошное поместье с позолоченными интерьерами, бассейном, лифтом и террариумом с живым крокодилом.

"А тем временем черт просто присваивает себе 2 миллиарда гривен и покупает себе домой всяких крокодилов… Е**нный позор… А так могли бы, как минимум, 1000 военных, ветеранов, лишившихся своих домов, хоть что-то себе приобрести", — подчеркнул Дмитрий.

Жених Леси Никитюк лишился квартиры в оккупации Фото: Instagram

Отношения Бабчука и Никитюк — кратко

Осенью 2024 года телеведущая намекнула на отношения с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года парень сделал Никитюк предложение в горах.

В июне 2025 года у пары родился сын, которого назвали Оскаром. Телезвезда часто публикует в соцсетях фото с малышом, но его лицо скрывает.

Бабчук и Никитюк с сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Леся Никитюк впервые рассказала о своей свадьбе. Звезда обручена с Дмитрием Бабчуком, однако пара до сих пор официально не узаконила отношения.

Недавно жених телеведущей поделился редкими кадрами с их годовалым сыном Оскаром.

Кстати, 39-летняя Никитюк решила отпраздновать свой день рождения с подругами в Будапеште. Звезда посетила концерт артистки Верки Сердючки и продемонстрировала стильный наряд.