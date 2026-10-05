Жених Леси Никитюк после операции показался с сыном Оскаром (фото)

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк поделился редкими снимками с их годовалым сыном Оскаром.

Военный Дмитрий Бабчук опубликовал в Instagram подборку фотографий, на которых он проводит время со своим первенцем дома и в путешествиях.

Дмитрий Бабчук показал сына

На новых снимках можно увидеть, как воин восстанавливается после операции на ноге и как подрос Оскар, родившийся в июне прошлого года. Впрочем, как и Леся Никитюк, Дмитрий не показывает лицо малыша.

Подписчики морского пехотинца оставили ряд теплых комментариев и отметили сходство отца с сыном. Сама же Леся отреагировала на пост любимого эмодзи в виде объятий.

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

Дмитрий Бабчук с сыном Фото: Instagram

Сын Леси Никитюк

В июне 2025 года ведущая шоу "Кто сверху" впервые стала мамой. Это стало сюрпризом для поклонников Леси, которая до последнего искусно скрывала беременность. Ребёнка назвали Оскаром, но его лицо до сих пор скрывают от внимания публики.

Видео дня

Отцом Оскара стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Никитюк начала намекать на их отношения осенью 2024 года. А в начале 2025 года морской пехотинец сделал звезде предложение в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк порадовала поклонников фото с подросшим сыном Оскаром в одинаковых нарядах.

Телеведущая эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте.

Никитюк рассказала подробности о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына Оскара.