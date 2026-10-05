Наречений Лесі Нікітюк після операції показався із сином Оскаром (фото)

Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк поділився рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином Оскаром.

Військовий Дмитро Бабчук опублікував в Instagram добірку фото, на яких проводить час з первістком вдома та в подорожах.

Дмитро Бабчук показав сина

На нових знімках можна побачити, як воїн відновлюється після операції на нозі та як підріс Оскар, який народився в червні минулого року. Втім, як і Леся Нікітюк, Дмитро не показує обличчя малюка.

Підписники морського піхотинця залишили низку теплих коментарів та помітили схожість батька із сином. Сама ж Леся відреагувала на допис коханого емоджі у вигляді обіймів.

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram

Дмитро Бабчук із сином Фото: Instagram

Син Лесі Нікітюк

У червні 2025 року ведуча шоу "Хто зверху" вперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі, яка до останнього майстерно приховувала вагітність. Дитину назвали Оскаром, але його обличчя досі ховають від уваги публіки.

Видео дня

Батьком Оскара став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Нікітюк почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. А на початку 2025 року морський піхотинець освідчився зірці в горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином Оскаром у парних образах.

Телеведуча емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці.

Нікітюк поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.