Леся Нікітюк показалася із сином біля будинку у Хмельницькому (фото)

Українська телеведуча та головна акторка комедії "Песики" Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином Оскаром у парних образах.

В Instagram знаменитість показала кадри, зроблені на подвір’ї її батьків, які живуть у Хмельницькому.

Леся Нікітюк у Хмельницькому

Леся та Оскар позували в однакових кофтинках у смужку. Можна помітити, як однорічний хлопчик, обличчя якого батьки приховують, подорослішав.

Ба більше, зіркова мама розсекретила їхні найпоширеніші фрази за день.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Найпоширеніші фрази за день зараз: кака, не біжи туди, нашо ти йому хвоста крутиш, скоро будем спатки, не розкидай, сам-сам, це табуретка, а не машина", — написала ведуча.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк

У червні 2025 року зірка екрану вперше стала мамою. Це стало сюрпризом для фанатів Лесі Нікітюк, адже до останнього вона майстерно приховувала вагітність. Малюка назвали Оскаром, але його обличчя ховають від уваги публіки.

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Батьком Оскара став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Нікітюк почала натякати на їхні стосунки восени 2024 року. На початку 2025 року воїн освідчився зірці в горах.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк зробила гучну заяву про війну в Україні.

Телеведуча емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці.

Нікітюк поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.