Леся Никитюк показалась с сыном возле дома в Хмельницком (фото)

Украинская телеведущая и главная актриса комедии "Песики" Леся Никитюк порадовала поклонников фотографией с подросшим сыном Оскаром в одинаковых нарядах.

В Instagram знаменитость опубликовала снимки, сделанные во дворе дома её родителей, которые живут в Хмельницком.

Леся Никитюк в Хмельницком

Леся и Оскар позировали в одинаковых полосатых кофточках. Можно заметить, как повзрослел годовалый мальчик, лицо которого родители скрывают.

Более того, звездная мама раскрыла их самые частые фразы за день.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Самые распространённые фразы дня: кака, не беги туда, зачем ты ему хвост крутишь, скоро будем спать, не разбрасывай, сам-сам, это табуретка, а не машина", — написала ведущая.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк

В июне 2025 года звезда впервые стала мамой. Это стало сюрпризом для поклонников Леси Никитюк, ведь до самого последнего она искусно скрывала беременность. Мальчика назвали Оскаром, но его лицо не показывают публике.

Видео дня

Отцом Оскара стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Никитюк начала намекать на их отношения осенью 2024 года. В начале 2025 года военный сделал звезде предложение в горах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк сделала громкое заявление о войне в Украине.

Телеведущая эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвящённый звёздным парам с заметной разницей в возрасте.

Никитюк рассказала подробности о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына Оскара.