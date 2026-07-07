Леся Никитюк, которая старше на 9 лет, резко отреагировала на разницу в возрасте с женихом (фото)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте. Знаменитость оставила выразительный комментарий в соцсети, показав, что тема её личной жизни остаётся крайне деликатной.

На нашей странице в Threads появился анонс материала под названием"Никитюк, Остапчук и Павлик: у каких звездных пар большая разница в возрасте", призванный показать, как украинские звезды успешно разрушают устаревшие стереотипы о возрасте в любви. Однако Леся Никитюк не оценила такое внимание к своим отношениям с военнослужащим Дмитрием Бабчуком, который моложе её на 9 лет.

Под анонсом статьи телеведущая оставила прямой и довольно резкий комментарий.

"Вы пишете ***бнутые заголовки. Вы знали?" — эмоционально высказалась звезда.

Леся Никитюк прокомментировала разницу в возрасте с женихом Фото: Threads

Несмотря на столь бурную реакцию ведущей, тема возрастного разрыва в отношениях остается одной из самых популярных. В последние дни интернет буквально взорвался обсуждениями этого вопроса из-за известного химика и блогера Глеба Репича, чей роман с 18-летней девушкой вызвал жаркую дискуссию в сети, что и побудило нашу редакцию проанализировать опыт других известных пар.

Відео дня

Отметим, что в психологии и научных исследованиях отношения с разницей в возрасте от 10 лет официально классифицируются как отношения с большой разницей в возрасте. Ситуация с Лесей Никитюк является скорее умеренной, что вызывает небольшой интерес со стороны общества.

Напомним, ранее "Фокус" писал:

Кто из звезд строит отношения с партнерами, которые намного моложе их.

Леся Никитюк высмеяла разницу в возрасте со своим женихом.

Кроме того, эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год взбудоражила сеть после появления в рубрике Николаса Кармы "Сколько стоит ваш наряд".