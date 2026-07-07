Старша на 9 років Леся Нікітюк різко відреагувала на різницю у віці з нареченим (фото)

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці. Знаменитість залишила експресивний коментар у соцмережі, продемонструвавши, що тема її особистого життя залишається вкрай чутливою.

На нашій сторінці у Threads вийшов анонс матеріалу під назвою "Нікітюк, Остапчук і Павлік: в яких зіркових пар велика різниця у віці", покликаний показати, як українські зірки успішно руйнують застарілі стереотипи про вік у коханні. Проте Леся Нікітюк не оцінила такий фокус уваги до стосунків з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на 9 років.

Під анонсом статті телеведуча залишила прямий і доволі різкий відгук.

"Ви пишете ***бнуті заголовки. Ви знали?" — емоційно висловилася зірка.

Леся Нікітюк відреагувала на різницю у віці з нареченим Фото: Threads

Попри таку бурхливу реакцію ведучої, тема вікових рамок у стосунках є одною із найпопулярніших. Останніми днями інтернет буквально вибухнув обговореннями цього питання через відомого хіміка та блогера Гліба Репіча, чий роман із 18-річною дівчиною викликав палку дискусію в мережі, що й спонукало нашу редакцію проаналізувати досвід інших відомих пар.

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Зазначимо, що у психології та дослідженнях стосунки з різницею від 10 років офіційно класифікують як стосунки з великою різницею у віці. Ситуація Лесі Нікітюк є радше помірною, що викликає легку увагу суспільства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Хто з зірок будує стосунки з партнерами набагато молодшими за них.

Леся Нікітюк висміяла різницю у віці з нареченим.

Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".