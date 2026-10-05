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Леся Никитюк призналась, почему до сих пор не вышла замуж за жениха Бабчука

Как выглядят Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук | Фото: Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые рассказала о своей свадьбе. Звезда обручена с военным Дмитрием Бабчуком, однако пара до сих пор официально не узаконила свои отношения.

По словам Никитюк, не всё сложилось так, как предполагалось. Замуж она пока не вышла. Об этом телеведущая рассказала в шоу Андрея Беднякова.

Когда Никитюк сыграет свадьбу

Как рассказала знаменитость, несмотря на помолвку с любимым Дмитрием, она до сих пор официально имеет статус невесты. Пара хочет не просто расписаться "для галочки", а устроить настоящую пышную свадьбу.

По словам Никитюк, ирония ситуации заключается в том, что ЗАГС находится прямо в её доме, однако влюблённые решили повременить со свадьбой.

"Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто сфотографироваться… У меня дома даже ЗАГС уже открыли, но…", — сказала телеведущая.

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Личная жизнь Леси Никитюк — что известно

Осенью 2024 года ведущая намекнула на отношения с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года парень сделал Никитюк предложение в горах.

В июне 2025 года у пары родился сын, которого назвали Оскаром. Телезвезда часто публикует в соцсетях фото с малышом, но его лицо скрывает.

Телеведущая Леся Никитюк обручилась
Леся Никитюк обручилась
Фото: Instagram
Леся Никитюк с женихом и сыном
Леся Никитюк родила сына от Дмитрия Бабчука
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, жених Леси Никитюк поделился редкими снимками с их годовалым сыном Оскаром.