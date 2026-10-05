Леся Никитюк призналась, почему до сих пор не вышла замуж за жениха Бабчука

Украинская телеведущая Леся Никитюк впервые рассказала о своей свадьбе. Звезда обручена с военным Дмитрием Бабчуком, однако пара до сих пор официально не узаконила свои отношения.

По словам Никитюк, не всё сложилось так, как предполагалось. Замуж она пока не вышла. Об этом телеведущая рассказала в шоу Андрея Беднякова.

Когда Никитюк сыграет свадьбу

Как рассказала знаменитость, несмотря на помолвку с любимым Дмитрием, она до сих пор официально имеет статус невесты. Пара хочет не просто расписаться "для галочки", а устроить настоящую пышную свадьбу.

По словам Никитюк, ирония ситуации заключается в том, что ЗАГС находится прямо в её доме, однако влюблённые решили повременить со свадьбой.

"Мы хотим нормальную свадьбу. А так просто сфотографироваться… У меня дома даже ЗАГС уже открыли, но…", — сказала телеведущая.

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Личная жизнь Леси Никитюк — что известно

Осенью 2024 года ведущая намекнула на отношения с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года парень сделал Никитюк предложение в горах.

В июне 2025 года у пары родился сын, которого назвали Оскаром. Телезвезда часто публикует в соцсетях фото с малышом, но его лицо скрывает.

Леся Никитюк обручилась Фото: Instagram Леся Никитюк родила сына от Дмитрия Бабчука Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Леся Никитюк поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в секрете вплоть до самого рождения сына Оскара. Звезда даже на восьмом месяце беременности продолжала работать на публичных мероприятиях, скрывая округлившийся живот под свободной одеждой.

Также телеведущая порадовала поклонников фотографиями с подросшим сыном Оскаром в одинаковых нарядах. В Instagram знаменитость показала снимки, сделанные во дворе дома её родителей, которые живут в Хмельницком.

Кроме того, жених Леси Никитюк поделился редкими снимками с их годовалым сыном Оскаром.