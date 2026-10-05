Леся Нікітюк зізналась, чому досі не вийшла заміж за нареченого Бабчука

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше заговорила про своє весілля. Зірка заручена з військовим Дмитром Бабчуком, однак пара досі офіційно не узаконила стосунки.

За словами Нікітюк, не все так сталося, як гадалося. Заміж вона поки не вийшла. Про це телеведуча заговорила на шоу Андрія Бєднякова.

Коли Нікітюк зіграє весілля

Як розповіла знаменитість, попри заручини з коханим Дмитром, вона досі офіційно має статус нареченої. Пара хоче не просто розписатись "для галочки", а зіграти справжнє пишне весілля.

За словами Нікітюк, іронія ситуації в тому, що РАЦС знаходиться прямо в її будинку, однак закохані вирішили почекати з весіллям.

"Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але…", — сказала телеведуча.

Особисте життя Лесі Нікітюк – що відомо

Восени 2024 року ведуча натякнула на стосунки з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року хлопець освідчився Нікітюк у горах.

Видео дня

У червні 2025 року у пари народився син, якого назвали Оскаром. Телезірка часто публікує у соцмережах фото з малюком, але його обличчя приховує.

Леся Нікітюк заручена Фото: Instagram Леся Нікітюк народила сина від Дмитра Бабчука Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Леся Нікітюк поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара. Зірка навіть на восьмому місяці вагітності продовжувала працювати на публічних заходах, приховуючи округлий живіт під вільним одягом.

Також телеведуча замилувала фото з підрослим сином Оскаром у парних образах. В Instagram знаменитість показала кадри, зроблені на подвір’ї її батьків, які живуть у Хмельницькому.

Крім того, наречений Лесі Нікітюк поділився рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином Оскаром.