Леся Нікітюк показала сина в повний зріст (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася у соцмережах затишним сімейним кадром зі своїм однорічним сином Оскаром.

На опублікованій світлині в Instagram хлопчик стоїть у повний зріст разом із дідусем.

Син Лесі Нікітюк Оскар з дідом Фото: Instagram

Світлину зробили під час поїздки до рідних. Судячи з усього, зараз телезірка разом із малюком перебуває у Хмельницькому. Там вони гостюють у батьків.

Фотографію Нікітюк виклала в сториз в соцмережі з лаконічним підписом "З дідусем".

Син Лесі Нікітюк

У червні 2025 року телеведуча вперше стала мамою. Це стало несподіванкою для прихильників Лесі, бо вона майстерно приховувала свою вагітність до останнього. Дитину назвали Оскаром, але його обличчя батьки досі ховають від підписників у соцмережах. Навіть імʼя малюка довго залишалося секретом.

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Татом хлопчика став морський піхотинець Дмитро Бабчук. Леся почала натякати на їхні стосунки ще восени 2024 року. На початку 2025 року чоловік зробив коханій романтичну пропозицію у горах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Леся Нікітюк зробила гучну заяву про війну в Україні.

Телеведуча емоційно відреагувала на матеріал нашого видання, присвячений зірковим парам із помітною різницею у віці.

Крім того, наречений Лесі Нікітюк здивував відповіддю, чи планують вони ще дітей. Реагуючи на цікавість підписників у день народження спільного первістка, чоловік дав неоднозначну відповідь.