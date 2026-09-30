Леся Никитюк показала сына в полный рост (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в соцсетях уютным семейным снимком со своим годовалым сыном Оскаром.

На фотографии, опубликованной в Instagram, мальчик стоит в полный рост рядом с дедушкой.

Сын Леси Никитюк Оскар с дедушкой Фото: Instagram

Фотография была сделана во время поездки к родным. Судя по всему, сейчас телезвезда вместе с малышом находится в Хмельницком. Там они в гостях у своих родных.

Никитюк опубликовала фотографию в сторис в социальной сети с лаконичной подписью "С дедушкой".

Сын Леси Никитюк

В июне 2025 года телеведущая впервые стала мамой. Это стало неожиданностью для поклонников Леси, поскольку она мастерски скрывала свою беременность до последнего. Ребенка назвали Оскаром, но его лицо родители до сих пор скрывают от подписчиков в соцсетях. Даже имя малыша долго оставалось в секрете.

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Отцом мальчика стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Леся начала намекать на их отношения еще осенью 2024 года. В начале 2025 года мужчина сделал возлюбленной романтическое предложение в горах.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Леся Никитюк сделала громкое заявление о войне в Украине.

Телеведущая эмоционально отреагировала на материал нашего издания, посвященный звездным парам с заметной разницей в возрасте.

Кроме того, жених Леси Никитюк удивил своим ответом на вопрос, планируют ли они завести еще детей. Отвечая на вопросы подписчиков в день рождения их общего первенца, мужчина дал неоднозначный ответ.