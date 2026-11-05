39-летняя Никитюк в облегающем платье показала, как развлекалась на концерте Сердючки (фото)
39-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк решила отпраздновать свой день рождения с подругами в Будапеште. Звезда посетила концерт артистки Верки Сердючки и продемонстрировала стильный наряд.
Никитюк поделилась праздничными фотографиями на своей странице в Instagram (lesia_nikituk). Поклонники ведущей были в восторге от её внешнего вида и засыпали знаменитость комплиментами.
Как выглядела Никитюк
Сначала знаменитость отпраздновала день рождения в кругу подруг в элитном ресторане Будапешта. Для выхода в свет Леся выбрала облегающее мини-платье с декольте черного цвета. На некоторых фото видно, что свой наряд она дополнила блестящим головным убором в виде звезды, которая является символом Верки Сердючки.
После ресторана Никитюк отправилась на концерт украинской певицы. Позже она поблагодарила Сердючку за невероятное зажигательное выступление.
"Спасибо за этот концерт и два бокала просекко. Десяток фото, но воспоминаний гораздо больше", — подписала Никитюк снимки.
В комментариях под постом подписчики Никитюк отметили, что она выглядела великолепно. Телезвезду осыпали комплиментами.
- "Шикарно!";
- "Супер";
- "Люкс";
- "Какая невероятная";
- "Леся! Ты — образец этой жизни. И всё вовремя, и всё с размахом, и всё так, как ты хотела".
Личная жизнь Никитюк
Осенью 2024 года телеведущая намекнула на отношения с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года парень сделал Никитюк предложение в горах.
В июне 2025 года у пары родился сын, которого назвали Оскаром. Телезвезда часто публикует в соцсетях фото с малышом, но его лицо скрывает.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Леся Никитюк порадовала поклонников фотографией с подросшим сыном Оскаром в одинаковых нарядах. Знаменитость показала снимки, сделанные во дворе дома её родителей, которые живут в Хмельницком.
- Недавно телеведущая впервые заговорила о своей свадьбе. Звезда обручена с военным Дмитрием Бабчуком, однако пара до сих пор официально не узаконила отношения.
Кроме того, знаменитость поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына Оскара.