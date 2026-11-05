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39-летняя Никитюк в облегающем платье показала, как развлекалась на концерте Сердючки (фото)

Леся Никитюк в облегающем платье веселилась на концерте Сердючки
Леся Никитюк | Фото: Коллаж: Фокус

39-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк решила отпраздновать свой день рождения с подругами в Будапеште. Звезда посетила концерт артистки Верки Сердючки и продемонстрировала стильный наряд.

Никитюк поделилась праздничными фотографиями на своей странице в Instagram (lesia_nikituk). Поклонники ведущей были в восторге от её внешнего вида и засыпали знаменитость комплиментами.

Как выглядела Никитюк

Сначала знаменитость отпраздновала день рождения в кругу подруг в элитном ресторане Будапешта. Для выхода в свет Леся выбрала облегающее мини-платье с декольте черного цвета. На некоторых фото видно, что свой наряд она дополнила блестящим головным убором в виде звезды, которая является символом Верки Сердючки.

После ресторана Никитюк отправилась на концерт украинской певицы. Позже она поблагодарила Сердючку за невероятное зажигательное выступление.

Видео дня

"Спасибо за этот концерт и два бокала просекко. Десяток фото, но воспоминаний гораздо больше", — подписала Никитюк снимки.

Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Фото: Instagram
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения
Как Никитюк отпраздновала день рождения

В комментариях под постом подписчики Никитюк отметили, что она выглядела великолепно. Телезвезду осыпали комплиментами.

  • "Шикарно!";
  • "Супер";
  • "Люкс";
  • "Какая невероятная";
  • "Леся! Ты — образец этой жизни. И всё вовремя, и всё с размахом, и всё так, как ты хотела".

Личная жизнь Никитюк

Осенью 2024 года телеведущая намекнула на отношения с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года парень сделал Никитюк предложение в горах.

В июне 2025 года у пары родился сын, которого назвали Оскаром. Телезвезда часто публикует в соцсетях фото с малышом, но его лицо скрывает.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Леся Никитюк порадовала поклонников фотографией с подросшим сыном Оскаром в одинаковых нарядах. Знаменитость показала снимки, сделанные во дворе дома её родителей, которые живут в Хмельницком.
  • Недавно телеведущая впервые заговорила о своей свадьбе. Звезда обручена с военным Дмитрием Бабчуком, однако пара до сих пор официально не узаконила отношения.

Кроме того, знаменитость поделилась подробностями о том, как ей удалось сохранить беременность в тайне вплоть до самого рождения сына Оскара.