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Стиль життя

39-річна Нікітюк в обтислій сукні показала, як розважалась на концерті Сердючки (фото)

Леся Нікітюк в обтислій сукні розважалась на концерті Сердючки
Леся Нікітюк | Фото: Колаж: Фокус

39-річна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила відсвяткувати свій день народження з подругами у Будапешті. Зірка відвідала концерт артистки Вєрки Сердючки і продемонструвала стильний лук.

Святковими фотографіями Нікітюк поділилась на своїй сторінці в Instagram (lesia_nikituk). Шанувальники ведучої захопились її зовнішнім виглядом і засипали знаменитість компліментами.

Як виглядала Нікітюк

Спочатку знаменитість відсвяткувала день народження у колі подруг в елітному ресторані Будапешту. Для виходу на публіку Леся обрала обтислу мінісукню з декольте чорного кольору. На деяких фото видно, що свій аутфіт вона доповнила блискучим головним убором у вигляді зірки, яка є символом Вєрки Сердючки.

Після ресторану Нікітюк вирушила на концерт української артистки. Згодом вона подякувала Сердючці за неймовірний запальний виступ.

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"Дякую за цей концерт і два бокали просеко. Десяток фото, але спогадів більше", — підписала Нікітюк кадри.

Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Як Нікітюк відсвяткувала день народження
Фото: Instagram
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Нікітюк на відпочинку

У коментарях під дописом підписники Нікітюк зауважили, що вона мала розкішний вигляд. Телезірку захвалили компліментами.

  • "Шикарна!";
  • "Супер";
  • "Люкс";
  • "Яка неймовірна";
  • "Леся! Ти — приклад цього життя. І все вчасно, і все гучно, і все, як ти хотіла".

Особисте життя Нікітюк

Восени 2024 року ведуча натякнула на стосунки з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року хлопець освідчився Нікітюк у горах.

У червні 2025 року у пари народився син, якого назвали Оскаром. Телезірка часто публікує у соцмережах фото з малюком, але його обличчя приховує.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином Оскаром у парних образах. Знаменитість показала кадри, зроблені на подвір’ї її батьків, які живуть у Хмельницькому.
  • Нещодавно телеведуча вперше заговорила про своє весілля. Зірка заручена з військовим Дмитром Бабчуком, однак пара досі офіційно не узаконила стосунки.

Крім того, знаменитість поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.