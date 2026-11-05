39-річна Нікітюк в обтислій сукні показала, як розважалась на концерті Сердючки (фото)
39-річна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила відсвяткувати свій день народження з подругами у Будапешті. Зірка відвідала концерт артистки Вєрки Сердючки і продемонструвала стильний лук.
Святковими фотографіями Нікітюк поділилась на своїй сторінці в Instagram (lesia_nikituk). Шанувальники ведучої захопились її зовнішнім виглядом і засипали знаменитість компліментами.
Як виглядала Нікітюк
Спочатку знаменитість відсвяткувала день народження у колі подруг в елітному ресторані Будапешту. Для виходу на публіку Леся обрала обтислу мінісукню з декольте чорного кольору. На деяких фото видно, що свій аутфіт вона доповнила блискучим головним убором у вигляді зірки, яка є символом Вєрки Сердючки.
Після ресторану Нікітюк вирушила на концерт української артистки. Згодом вона подякувала Сердючці за неймовірний запальний виступ.
"Дякую за цей концерт і два бокали просеко. Десяток фото, але спогадів більше", — підписала Нікітюк кадри.
У коментарях під дописом підписники Нікітюк зауважили, що вона мала розкішний вигляд. Телезірку захвалили компліментами.
- "Шикарна!";
- "Супер";
- "Люкс";
- "Яка неймовірна";
- "Леся! Ти — приклад цього життя. І все вчасно, і все гучно, і все, як ти хотіла".
Особисте життя Нікітюк
Восени 2024 року ведуча натякнула на стосунки з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року хлопець освідчився Нікітюк у горах.
У червні 2025 року у пари народився син, якого назвали Оскаром. Телезірка часто публікує у соцмережах фото з малюком, але його обличчя приховує.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Леся Нікітюк замилувала фото з підрослим сином Оскаром у парних образах. Знаменитість показала кадри, зроблені на подвір’ї її батьків, які живуть у Хмельницькому.
- Нещодавно телеведуча вперше заговорила про своє весілля. Зірка заручена з військовим Дмитром Бабчуком, однак пара досі офіційно не узаконила стосунки.
Крім того, знаменитість поділилася подробицями про те, як їй вдалося зберегти вагітність у таємниці аж до самого народження сина Оскара.