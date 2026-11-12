"Як жити?": наречений Лесі Нікітюк втратив квартиру в окупації

Військовослужбовець, наречений телеведучої Лесі Нікітюк – Дмитро Бабчук – відверто зізнався, що в нього залишилась квартира в місті, яке окупували росіяни. Чоловік подав заявку, щоб отримати житловий ваучер на 2 млн гривень, але так і не отримав допомогу.

Військовому заявили, що наразі коштів на допомогу у державному бюджеті немає. Про це Бабчук заговорив в Instagram-stories (special_my_profession).

Наречений Нікітюк залишився без дому

Квартира Дмитра залишилася в окупованому місті. Через це він вирішив попросити допомоги у держави і подав заявку на житловий ваучер у розмірі 2 млн гривень. Втім, кошти йому досі не надійшли.

"Б*я, а як жити життя, коли ти такий військовий, який втратив квартиру, бо твоє місто окупували, подався на ваучер 2 мільйони гривень, щоб хоча б собачу будку собі взяти. І чекаєш вже 10 місяців той ваучер, але кажуть, що, на жаль, у бюджеті немає коштів на це", — заявив Бабчук.

Видео дня

Також Дмитро поскаржився на випадок, який стався днями. Він заговорив про розслідування можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів. Йдеться про підприємця Владислава Соколова, в якого знайшли розкішний маєток з позолоченими інтер'єрами, басейном, ліфтом і тераріумом із живим крокодилом.

"А тим часом чорт просто привласнює собі 2 мільярди гривень і купляє собі додому всяких крокодилів… Йо**ний стид… А так могли б, як мінімум, 1000 військових, ветеранів, які втратили свої домівки, хоч щось собі придбати", — наголосив Дмитро.

Наречений Лесі Нікітюк втратив квартиру в окупації Фото: Instagram

Стосунки Бабчука та Нікітюк – коротко

Восени 2024 року ведуча натякнула на стосунки з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року хлопець освідчився Нікітюк у горах.

У червні 2025 року у пари народився син, якого назвали Оскаром. Телезірка часто публікує у соцмережах фото з малюком, але його обличчя приховує.

Бабчук та Нікітюк із сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Леся Нікітюк вперше заговорила про своє весілля. Зірка заручена з Дмитром Бабчуком, однак пара досі офіційно не узаконила стосунки.

Нещодавно наречений телеведучої поділився рідкісними кадрами з їхнім однорічним сином Оскаром.

До речі, 39-річна Нікітюк вирішила відсвяткувати свій день народження з подругами у Будапешті. Зірка відвідала концерт артистки Вєрки Сердючки і продемонструвала стильний лук.