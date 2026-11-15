"Своє житло втратив": наречений-воїн Лесі Нікітюк обурився через затримку держдопомоги (фото)

Український військовослужбовець Сергій Бабчук, який є нареченим телеведучої Лесі Нікітюк, повідомив про затримку держдопомоги щодо питання життя. За його словами, він фактично "не має власного даху над головою".

За його словами, він уже понад 10 місяців очікує на житловий ваучер, якого ще досі не отримав. Про це військовий написав у своєму сториз в Instagram.

Сам пан Бабчук походить з міста Енергодар, яке перебуває під тимчасовою російською окупацією з березня 2022 року. Він вказує, що майже одразу "після оголошення програми подав заявку" й досі очікує на фінансування.

"На війні з 2016 року. Пішов уже 11-й рік моєї служби. У 2022 році я фактично залишився без дому. І виходить, що вже майже п’ять років я людина, яка захищає свою країну, не маю власного даху над головою", — вказує військовик.

Наречений Лесі Нікітюк, військовик Сергій Бабчук розповів про затримку з житлом за держпрограмою Фото: скриншот

Пан Бабчук додає, що за цей час лише отримав статус ВПО, але риторично запитує — "що він мені дає в питанні житла?". Наречений Лесі Нікітюк вказує, що він орендує квартиру в іншому місті, офіційно вважається ВПО, але це "не повертає мені мого дому й не забезпечує новим".

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"Я прекрасно розумію, що такий не один. Нас десятки, а можливо, й сотні тисяч — військових, ветеранів, людей, які захищали й продовжують захищати Україну, але самі залишилися без житла", — резюмує пан Бабчук.

Раніше Фокус повідомляв, чому Нікітюк досі не вийшла заміж за нареченого. Вона заявила, що вони з чоловіком як пара не хочуть просто розписатись "для галочки", а зіграти справжнє пишне весілля.

Також наречений Лесі Нікітюк утратив квартиру в окупації. Пан Бабчук відверто зізнався, що в нього залишилась квартира в місті Енергодар, яке окупували росіяни.