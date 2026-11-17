Украинка по имени Ирина Долженко поселилась в солнечной Албании и подсчитала, во сколько ей обходится жизнь там.

В Instagram (irka_do) девушка подробно рассказала о основных статьях расходов в одной из самых дешёвых стран Европы.

Украинка — о жизни в Албании

"Мы переехали в одну из самых дешёвых стран Европы, и наконец-то я подсчитала, сколько мы здесь тратим. И, честно говоря, я немного а**рела. Аренда квартиры обходится нам в 700 евро в месяц. Но за эти деньги мы живём в самом центре курортного городка в квартире площадью 140 кв. м. Отсюда уходит ещё 100 евро на коммунальные услуги, потому что здесь абсолютно всё работает на электричестве", — говорит Ирина.

Самая крупная статья расходов после аренды — продукты.

"Потому что мы всё-таки любим вкусно поесть и тратим примерно 100 евро в неделю. А вот вещи мы вообще не покупаем, потому что здесь, банально, негде. Раньше очень много денег и нервов уходило на местные салоны. Однажды даже пришлось ехать в Украину, чтобы нормально перекраситься", — призналась украинка.

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Квартира за 700 евро Фото: Instagram

По словам Ирины, сейчас с этим стало проще, так как украинцы открыли салоны практически в каждом албанском городе.

Ирина показала квартиру Фото: Instagram

В частности, автор видео тратит на салон красоты не более 100 евро в месяц.

"А ещё владельцы салона открыли по соседству заведение с украинской кухней и кофе. И это очень коварно, потому что отсюда можно вообще не уходить. Поэтому на рестораны, кофе и различные украинские мероприятия уходит ещё 200 евро в месяц", — подытожила девушка.

Ирина живет у моря Фото: Instagram

В целом, для комфортной жизни в Албании требуется минимум 1500 евро на двоих (без учета топлива, страховок, поездок и крупных покупок).

Реакция сети

В комментариях люди поделились своими мыслями о том, что услышали, и рассказали, сколько тратят:

"Мы в Украине тратим минимум 150 евро в неделю на продукты на троих. То есть это минимум 600 евро в месяц, но это только продукты из АТБ/Варус, например, плюс, если учесть другие расходы на питание, то ещё 200 в месяц. Черт… Мы в Италии примерно столько же тратили. Квартира своя, но об этом пока не будем, если придется уезжать, то снимать жилье в других городах Украины будет дороже, чем в Албании".

"Германия: аренда квартиры — 1300 евро; счета — 300 евро; продукты — 200 евро; бензин — 100–150 евро. Работаю инженером. Зарплата на руки — 2350".

"Ну, в Украине, наверное, то же самое, только здесь речь не о комфорте".

"Живём в Болгарии, аренда 550, коммуналка 90€ ±, аренда парковки 100€, интернет 17€, телефон 8, еда на неделю на двоих где-то 300€, бензин 150€, страховка 25€ с человека в месяц, жили в Польше, там комната стоила 500$".

"В Германии где-то 2000 на двоих".

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